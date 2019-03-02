Под Барнаулом нашли тело пропавшего подростка

СЕГОДНЯ 12:42 2019-03-02T12:42:48+03:00

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Полицейские нашли под Барнаулом 16-летнего подростка, пропавшего в конце февраля. Парень погиб.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Барнаул» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, тело парня нашли в лесополосе недалеко от села Чернопятово.

- Что стало причиной гибели подростка еще предстоит установить. Тело пролежало на улице неделю. Внешне насильственных признаков смерти не было обнаружено. Остальное скажут эксперты, - рассказали в ведомстве.

Напомним, 16-летний житель Новоалтайска пропал еще 24 февраля. В тот день он поехал к родственнику на день рождения в село Чернопятово. В пути парень позвонил домой и сказал, что опоздал на автобус Прутское - Чернопятово, и теперь идет пешком по лесополосе. Путь до деревни составлял около семи километров. По словам юноши, он уже видел вдалеке огни и должен был через 15 минут быть на месте. После этого телефон был отключен. Так как связи в селе нет, мама мальчика думала, что он добрался.

Парня хватились только 28 февраля, когда он уже должен был вернуться домой. Его объявили в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU