Барнаулец Добрыня Кириенко спел на поединках в шоу «Голос. Дети»

29 марта на Первом канале вышел выпуск поединков в шоу «Голос. Дети - 6». Концерт открывала тройка, в составе которой был барнаулец Добрыня Кириенко. Ребята спели песню Hi-fi «Беспризорник».

К поединкам семилетний житель Барнаула начал готовиться еще дома, потом вместе со своей семьей он улетел на репетиции в Москву. Каждый день ребята оттачивали свое мастерство по 3-5 часов. На концерте выложились на все сто, а Добрыня не только спел, а еще и продемонстрировал трюк. Мальчик сделал два колеса на одной руке, а после упал в поперечный шпагат.

Алика Карпенко, Добрыня Кириенко и Дарья Филимонова. Беспризорник . .Видео Первого канала

- На вокальном конкурсе «Кит» Добрыня с Мальвиной пели песню «Стук», и там в длинный проигрыш мы вставили трюк. Когда я скинула видео этого выступления редактору, она отправила его маме Пелагеи. И она буквально настояла, чтобы в конце выступления ребят Добрыня исполнил этот же трюк, - говорит Светлана Кириенко, мама мальчика.

Несмотря на отличное выступление, Пелагея, к сожалению, выбрала не Добрыню. Но юный барнаулец с достоинством, как настоящий мужчина, принял решение наставницы. Ушел со сцены спокойно, без слез. По рассказам мамы, мальчик еще не до конца понял, что не прошел дальше, но они планируют еще раз прилететь в Москву на съемки финального концерта.

Педагоги советуют родителям Добрыни отвезти мальчика на конкурс «Синяя птица» и повторно съездить на «Голос» в следующем году, но Светлана уверена, что прежде чем возвращаться, ее сыну нужно приобрести что-то новое в вокале.

На шоу Добрыня очень сдружился с другой участницей своей команды - Настей Рагинской. Теперь мальчик всем сердцем болеет за нее, а о проекте у него остались только положительные эмоции.

- Я сразу объяснила Добрыне, что выберут только одного, кому посчастливиться. На шоу все честно, ничего не куплено, как многие думают. За то, что мы не прошли, нам даже заплатили компенсацию. 30 тысяч рублей за растраты на дорогу, - рассказывает Светлана.

Читайте также:

7-летний барнаулец, прошедший в шоу «Голос», поет песни Кипелова, любит красивых женщин и колет дрова

Юный барнаулец Добрыня Кириенко еще не ходит в школу, но уже покоряет большую сцену. Совсем недавно он прошел слепые прослушивания на проекте «Голос» и стал участником команды Пелагеи. (подробнее)