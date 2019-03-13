7-летний барнаулец, прошедший в шоу «Голос», поет песни Кипелова, любит красивых женщин и колет дрова

Юный барнаулец Добрыня Кириенко еще не ходит в школу, но уже покоряет большую сцену. Совсем недавно он прошел слепые прослушивания на проекте «Голос» и стал участником команды Пелагеи.

_dobrinya_rockstar_ Привет, как и обещал, подробно рассказываю про свою вокальную деятельность

В семье Добрыни поют все. Отец в молодости писал песни и выступал, три сестры и брат (в семье пятеро детей!) профессионально занимаются вокалом, а мама помогает с костюмами, выступлениями и тоже подпевает детям на семейных посиделках.

Добрик, так мальчика ласково называют родные, в свои 7 лет уже умеет готовить, рисовать, ловко владеет электроинструментами, топит баню при помощи горелки и помогает папе рубить дрова. А еще обожает петь песни Кипелова и мечтает выступить с ним на одной сцене.

Добрыня Кириенко - "Стук"(отрывок).

В вокальную студию «Фантазия», в которую уже ходили старшие дети, Добрыню привели родители, когда ему было два года. Но из-за большой активности у мальчика не получилось заниматься, и родители приняли решение отложить обучение, пока ребенок не подрастет. Все это время мальчик развивал в себе данные сам, пел дома, на даче, для родных и соседей.

- Когда ему было уже 5 лет, воспитатель из детского сада скинула мне видео, где Добрыня собирает игрушки и между делом поет. Это была песня Меладзе «Разведи огонь». Причем он всегда заинтересовывал всю группу, и дети пели с ним. После этого видео мы окончательно отдали Добрыню в музыкальную студию, - рассказывает мама мальчика Светлана Кириенко.

В течение последних двух лет ребенок активно участвует в различных музыкальных конкурсах, занимает призовые места. На первом же концерте Добрыня получил «Лауреата 1 степени» за исполнение песни «Я свободен». А еще мальчуган учится играть на барабанной установке.

_dobrinya_rockstar_ Чуть подробнее о моем новом увлечении - игре на барабанах...

По рекомендациям педагогов родители Добрыни отправили заявку на участие в проекте «Голос». Вскоре им позвонили и пригласили на кастинг, а потом и слепые прослушивания. Мальчик уже смотрел этот проект ранее, видел, как выступают дети и поэтому почти не волновался, представлял только тот момент, когда он выйдет на сцену и споет. Исполнил песню «Будет светло» Михаила Бублика и попал в команду к Пелагее.

- Он считает ее очень доброй, красивой и милой. Хотел поработать исключительно в ее команде, очень радовался, когда в первый раз увидел будущую наставницу, эмоции били через край, но на камеру этого не показал, - говорит мама мальчика.

Кстати, сам исполнитель песни Михаил Бублик уже написал Добрыне, что видел его выступление, поздравил с успешным прохождением прослушивания.

"Я САМ!" - в прорубь!!! Добрику 5 лет. "ЛЯПИХА".Март 2016 года. Клуб любителей зимнего плавания "Ляпиха". г. Барнаул.

Боязнь перед камерами юный барнаулец поборол быстро. На проекте уже сдружился со многими. А одной девочке даже признался, что очень хочет победить.

Совсем недавно семья Кириенко вернулась в Барнаул со съемок первого концерта. В ближайшие недели зрители увидят оставшиеся два слепых прослушивания и только в конце марта выпуск первых поединков.

Добрыня Кириенко. Будет светло - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.YouTube

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