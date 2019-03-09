Семилетний мальчик из Барнаула прошел в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Семилетний вокалист из Барнаула Добрыня Кириенко успешно прошел слепое прослушивание в шестом сезоне шоу «Голос. Дети». Мальчик исполнил песню Михаила Бублика «Будет светло».

Уже на первых секундах выступления юного барнаульца к нему повернулась Пелагея. Другие наставники – Валерий Меладзе и Светлана Лобода заветные кнопки не нажали.

Добрыня Кириенко. Будет светло - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.YouTube

– Это ко мне. Я очень рада, что никто больше не повернулся, – шутливым тоном сказала Пелагея. – Я тебя поздравляю, ты в нашем замечательном проекте. Это было как-то очень с любовью к Родине. Как-то очень по-хорошему патриотично.

Отвечая на вопросы наставников, Добрыня Никитин заявил, что больше всего любит рок.

– Теперь я верю, что ты настоящий богатырь, мужчина, а не какая-то там сюся-масюся – сказал Дмитрий Нагиев барнаульскому мальчику, когда тот пришел в комнату к своей многочисленной группе поддержки.

Следом популярный телеведущий заставил ребенка сказать в камеру, что он не сюся-масюся. Мальчик тут же откликнулся на этот призыв с присущим ему артистизмом.

Провожая мальчика, Дмитрий Нагиев пошутил, чтобы Добрыня не забыл забрать свою кольчугу.