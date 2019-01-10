Сиамские близняшки Эвелина и Виола получили к Новому году инвалидные коляски

Сиамские близняшки Эвелина и Виола Ячменевы из села Самсоново Шипуновского района Алтайского края перед новогодними праздниками получили новые удобные коляски и побывали в санатории.

Барнаульская "Комсомолка" уже рассказывала о проблемах этой семьи, на которую осенью обрушилась куча проверок. Все случилось после того, как Елена чистосердечно рассказала СМИ о своем житье - бытье.

Напомним, шесть лет назад на Алтае впервые разделили сиамских близнецов, сросшихся животиками (местом сращения оказалась часть брюшной полости - доли печени и мечевидные отростки). Уникальную операцию провели асы - профессора Владимир Кожевников и Юрий Тен, а также опытные хирурги Александр Юров и Сергей Каширин. Уже через месяц радостная мамочка везла домой двух новорожденных девочек Виолу и Эвелину. В тот момент ее мало волновало, что при выписке врачи предупредили о проблемах со здоровьем у близняшек. Девочки были живы, всхлипывали рядом…

Новый год семья встретила дома.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Прошло шесть лет. Сегодня Виола также всхлипывает на руках у мамы (у нее серьезное ДЦП - часть головного мозга не работает), а Эвелина может передвигаться только с помощью ходунков, которые для дочки сделал папа. Во всем остальном Эвелина похожа на обычных детей.

В интервью «Комсомолке» этой осенью Елена поделилась насущными проблемами. Среди них были - хорошие ходунки для Эвелины и удобная коляска для Виолы. Коляска, которую предоставила для девочки с ДЦП, не умеющей сидеть, соцзащита была неподходящей. Родители тогда приспособили для дочки обыкновенную коляску для младенцев. Вырвали лишнее, на дно положили лист алюминиевый, обшили, удлинили лежачее место, чтобы Виола могла спать.

После того, как в СМИ вышла информация о жизни малышек, на семью обрушился шквал проверок из соцзащиты, прокуратуры. Елена даже переживала о том, что поделилась своими проблемами с журналистами.

Но сегодня она об этом уже не жалеет. Потому что ее любимым дочкам перед новым годом пришли от соцзащиты аж три коляски - одна домашняя для Виолы и две прогулочные!

- Они очень удобные, комфортные, мягкие, - радуется Елена. - Если раньше везешь Виолу, она начинает задыхаться от ветра, сейчас в коляске окошечко, ноги удобно ставятся, если головка наклонится, то не свисает.

В универсальной домашней коляске ребенку можно как покушать, так и порисовать.

- Эти качественные коляски, конечно, очень дорогие, нам самим было бы не купить, - говорят родители.

А еще перед новым годом родители с девочками побывали в специализированном санатории «Журавлики».

Шесть лет назад на Алтае впервые разделили сиамских близнецов, сросшихся животикамиФото: из личного архива героя(ев) публикации

- После этого дочки перестали бояться людей в белых халатах - поделилась Елена. - Зачастую наши медики смотрели на них со страхом, отмахивались. Говорили - везите в Барнаул… А добраться до Барнаула из нашего захолустья не всегда просто. Едешь, все мысли - как бы доехать… А тут к девочкам было столько внимания, что они полюбили людей в белых халатах.

Новый год семья встретила дома. Близняшкам купили много подарков с мандаринами и конфетами. А Эвелина еще попросила у папы розового слоненка. Сейчас она не расстается с этой игрушкой.

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На семью Ячменевых из села Самсоново Шипуновского района за последние две недели обрушился шквал проверок: из прокуратуры, опеки, других социальных служб. Строгий интерес к судьбе двух разделенных сиамских близняшек появился после того, как их мама Елена в интервью СМИ рассказала о проблемах, с которыми семье приходится сталкиваться (подробнее)