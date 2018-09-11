Родители разделенных сиамских близнецов: «Печальные прогнозы сбылись»

На семью Ячменевых из села Самсоново Шипуновского района за последние две недели обрушился шквал проверок: из прокуратуры, опеки, других социальных служб. Строгий интерес к судьбе двух разделенных сиамских близняшек появился после того, как их мама Елена в интервью СМИ рассказала о проблемах, с которыми семье приходится сталкиваться.

Напомним, пять лет назад (в январе 2013 года) на Алтае впервые разделили сиамских близнецов, сросшихся животиками (местом сращения оказалась часть брюшной полости - доли печени и мечевидные отростки). Уникальная операция прошла успешно, ее провели корифеи - профессора Владимир Кожевников и Юрий Тен, а также опытные хирурги Александр Юров и Сергей Каширин. Уже через месяц счастливая мама везла домой двух новорожденных девочек Виолу и Эвелину.

Бюджет семьи складывается из доходов от пасеки, личного подсобного хозяйства и социальных пособий.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я была так рада, что груднички живы, что слабо прислушивалась к тревожным прогнозам медиков, - вспоминает Елена Ячменева.

По словам мамочки, при выписке ее предупредили, что у обеих девочек будут проблемы со здоровьем.

- У Виолы, говорила тогда врач, большая часть головного мозга погибла, она не будет ни говорить, ни ходить, а у Эвелины возможны проблемы с ножками, - рассказывает Елена. - Но при этом добавила: пробуйте, лечите, всякое бывает.

Крещение

В год обеих малышек крестили. Корреспондент «Комсомолки» была свидетелем этого таинства в храме села Войново. Девочек привезли нарядных в ярких розовых комбинезонах. Виола плакала и плохо держала головку. Маленькая Эвелина на руках отца внимательно рассматривала крест, потом даже решила попробовать его на вкус и потащила в рот. В семье эту кроху уже тогда называли «папина дочка». Когда Виталий приходил с работы, малышка мчалась к нему на ходунках с радостным криком: «Папа»!

- У нее даже первое слово было «папа», - улыбались крестные.

Одна - не ходит, вторая - только на ходунках.

- К каким только врачам, каким только знахаркам мы не обращались поначалу, я курсы массажа освоила. Большого прогресса нет, - вздыхает мама. - Смирились… Хотя Эвелина раньше вообще на ножки не вставала, сейчас может на диван залезть и слезть с него.Прошло пять лет, а Виола также всхлипывает на руках у мамы, ее сестра Эвелина может передвигаться только с помощью ходунков, которые Виталий сделал сам.

Во всем остальном Эвелина похожа на обычных детей. Она смотрит мультики, играет с планшетом, любит сказки, рисует бабочек, обожает ездить с папой на пасеку. А вот Виола даже сидеть не может, не держит спинку…

- Худенькая, маленькая, такой ребеночек, - рассказывает мама. - Часто хнычет, как будто стонет. Особенно громко плачет, когда хочет на ручки к маме. Поэтому я часто держу ее на руках. Даже когда на кухне готовлю.

Местом сращения девочек оказалась часть брюшной полости - доли печени и мечевидные отросткиФото: предоставлено пресс-службой

Кормят эту девочку тоже как младенца - кашками, толчонкой, супчиком. Между мамой и ребенком особая связь. Когда Елена идет по коридору, Виола чувствует, пытается говорить: «Ма-а-а». У них даже игры с мамой есть свои, только им понятные.

Быт многодетной семьи

Раньше Елена и Виталий ютились с двумя старшими сыновьями - Денисом и Сергеем - в маленькой избушке. После рождения близнецов семья купила в кредит половину просторного дома, вторую половину для них приобрел муниципалитет.

- Четыре комнаты добавилось, - рассказывает Елена.- Местная администрация, спасибо им большое, помогла сделать ремонт, но и мы вложились, купили линолеум, провели отопление, насосную станцию, которая воду качает.

Бюджет семьи складывается из доходов от пасеки, личного подсобного хозяйства и социальных пособий (обе девочки признаны инвалидами. - Прим. авт.).

Среди насущных проблем - хорошие ходунки для Эвелины и удобная коляска для Виолы. Государственная, которую родители получили через соцзащиту, для девочки с ДЦП, не умеющей сидеть, совершенно не подходит. Пока для малышки родители приспособили обыкновенную коляску для младенцев. Вырвали все лишнее, лист алюминиевый на дно положили, обшили, удлинили лежачее место, чтобы Виола могла спать.

Операция по разделению сиамских близнецов прошла успешноФото: предоставлено пресс-службой

- Существуют для таких детей особые коляски, но они очень дорогие, - вздыхает Елена и при этом подчеркивает: - Мы ни у кого не выпрашиваем ничего!

«В чем нас хотят уличить?»

Елена Ячменева сегодня уже боится лишний раз говорить о проблемах. Потому что после того, как рассказала о них недавно в СМИ, да еще и честно призналась, что два года с детьми на реабилитацию не ездит, в доме тревожно зазвонил телефон.

- Звонили из прокуратуры, из опеки, из других социальных служб… С меня требовали привести документы на детей в прокуратуру района, одновременно пришла повестка на комиссию по делам несовершеннолетних, потом приехали проверяющие из органов опеки. Контролеры увидели, что девочки ухоженные, чистенькие. Посмотрели дом, провела их в ванну. Мы стираемся в день по пять раз! Убедились, что живем нормально. Пожелали здоровья и уехали, - говорит Елена.

При этом Елена, мать четверых детей, спрашивала у всех незваных гостей: «Вы в чем меня хотите уличить, на чем подловить? Что выпиваю? Так я не пьющая. Что я грязнуля? Так у меня чисто! Дети сыты, накормлены. Мы их с мужем очень любим!».

- То, что я два года на реабилитации с ними не была, так тоже есть причины. Знаете ли вы как одновременно с Виолой и Эвелиной по больницам ходить, да еще у меня самой ноги опухшие были, - говорит мама девочек. - У меня после этих проверок даже нервный срыв был, фельдшера пришлось вызывать. Представьте себе, даже детей грозили отобрать. Сейчас вроде эта волна схлынула. Больше всего я хочу, чтобы в мою семью, в наш дом не врывались без приглашения, чтобы мои дети были рядом. А то, какие мы имеем проблемы, - все наши, мы их решим сами!

Комментарий прокуратуры

Родители не знали, на какую помощь могут рассчитывать

Прокурор Шипуновского района Антон Мариупольский рассказал «Комсомолке», что прокуратура в этой истории заняла роль арбитра между родителями девочек-инвалидов и учреждениями, обязанными им помогать.

Во время проверок прокуратура выявила нарушения в деятельности Шипуновской районной больницы и Комплексного центра социального обслуживания населения по Шипуновскому району.

Пять лет назад на Алтае впервые провели операцию по разделению сиамских близнецов.Она прошла успешно, младенцев выписали с диагнозом ДЦП. Девочки всё так же живут в Шипуновском районе. Село Самсоново и даже двор своего дома практически не покидают. С семьёй ,в которой растят необычных близнецов встретилась наша съёмочная группа.

Сотрудники больницы, по словам прокурора, могут оказать помощь семье, в которой растут разделенные сиамские близнецы, доставкой медицинских препаратов. Ячменевы о такой возможности не знали и ездили за лекарствами в Барнаул самостоятельно. Более того, они не знали и о такой возможности, как уколы и лечение на дому.

Центр социального обслуживания, по мнению прокуратуры, проводил работу формально и не выяснил реальных потребностей семьи в социальных услугах.

- Сейчас мы будем следить за ходом развития дальнейших событий, - пообещал прокурор.