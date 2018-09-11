Родители разделенных сиамских близнецов: «Печальные прогнозы сбылись»

СЕГОДНЯ 08:34 2018-09-11T09:00:21+03:00

На семью Ячменевых из села Самсонова Шипуновского района за последние две недели обрушился шквал проверок: из прокуратуры, опеки, других социальных служб. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Жизнь Эвелины и Виолы спустя пять лет после операции

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На семью Ячменевых из села Самсонова Шипуновского района за последние две недели обрушился шквал проверок: из прокуратуры, опеки, других социальных служб. Строгий интерес к судьбе двух разделенных сиамских близняшек появился после того, как их мама Елена в интервью СМИ рассказала о проблемах, с которыми семье приходится сталкиваться.

Январь 2013

Напомним, что пять лет назад (в январе 2013 года) на Алтае впервые разделили сиамских близнецов, сросшихся животиками (местом сращения оказалась часть брюшной полости - доли печени и мечевидные отростки). Уникальная операция прошла успешно, ее провели корифеи - профессора Владимир Кожевников и Юрий Тен, а также опытные хирурги Александр Юров и Сергей Каширин. Уже через месяц счастливая мама везла домой двух новорожденных девочек Виолу и Эвелину.

- Я была так рада, что груднички живы, что слабо прислушивалась к тревожным прогнозам медиков, - вспоминает Елена Ячменева.

По словам мамочки, при выписке ее предупредили, что у обеих девочек будут проблемы со здоровьем.

- У Виолы, говорила тогда врач, большая часть головного мозга погибла, она не будет ни говорить, ни ходить, а у Эвелины возможны проблемы с ножками, - рассказывает Елена. - Но при этом добавила: пробуйте, лечите, всякое бывает.

Прошло пять лет, а Виола также всхлипывает на руках у мамы, ее сестра Эвелина может передвигаться только с помощью ходунков, которые Виталий сделал сам. - К каким только врачам, каким только знахаркам мы не обращались поначалу, я кФото: из личного архива героя(ев) публикации

Крещение

В год обеих малышек крестили. Корреспондент «Комсомолки» была свидетелем этого таинства в храме села Войново. Девочек привезли нарядных в ярких розовых комбинезонах. Потом их раздели. Виола плакала и плохо держала головку. Маленькая Эвелина на руках отца внимательно рассматривала крест, потом даже решила попробовать его на вкус и потащила в рот. В семье эту кроху уже тогда называли «папина дочка». Когда Виталий приходил с работы, малышка мчалась нему на ходунках с радостным криком: «Папа»!

- У нее даже первое слово было «папа», - улыбались крестные.

Дочки папины и мамины

Прошло пять лет, а Виола также всхлипывает на руках у мамы, ее сестра Эвелина может передвигаться только с помощью ходунков, которые Виталий сделал сам.

- К каким только врачам, каким только знахаркам мы не обращались поначалу, я курсы массажа освоила. Большого прогресса нет, - вздыхает мама. - Смирились… Хотя, Эвелина раньше вообще на ножки не вставала, сейчас может на диван залезть и слезть с него.

Во всем остальном Эвелина похожа на обычных детей. Она смотрит мультики, играет с планшетом, любит сказки, рисует бабочек, обожает ездить с папой на пасеку. А вот Виола даже сидеть не может, не держит спинку…

-Худенькая, маленькая, такой ребеночек, - рассказывает мама. - Часто хнычет как будто стонет. Особенно громко хныкает, когда хочет на ручки к маме. Поэтому я часто держу ее на руках. Даже когда на кухне готовлю.

Кормят эту девочку тоже как младенца кашками, толчонкой, супчиком. Между мамой и ребенком особая связь. Когда Елена идет по коридору, Виола чувствует, выгинается, говорит - «ма».У них даже игры с мамой есть свои, только им понятные.

Быт

Раньше Елена и Виталий ютились с двумя старшими сыновьями Денисом и Сергеем в маленькой избушке. После рождения близнецов семья купила в кредит половину просторного дома, вторую половину для них приобрел муниципалитет.

- Четыре комнаты добавилось, рассказывает Елена. Местная администрация - спасибо им большое, помогла сделать ремонт, но и мы вложились, купили линолеум, провели отопление, насосную станцию, которая воду качает.

Бюджет семьи складывается из доходов от пасеки, личного подсобного хозяйства и социальных пособий (обе девочки признаны инвалидами – прим. авт.).

Бюджет семьи складывается из доходов от пасеки, личного подсобного хозяйства и социальных пособий.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Среди насущных проблем - хорошие ходунки для Эвелины и удобная коляска для Виолы. Государственная, которую родители получили через соцзащиту, для девочки с ДЦП, не умеющей сидеть, совершенно не подходит. Пока для малышки родители приспособили обыкновенную коляску для младенцев. Вырвали все лишне, лист алюминиевый на дно, положили, обшили, удлинили лежачее место, чтобы Виола могла спать

- Существуют для таких детей особые коляски, но они очень дорогие,- вздыхает Елена и при этом подчеркивает: - Мы ни у кого не выпрашиваем ничего!

«В чем нас хотят уличить?»

Елена Ячменева сегодня уже боится лишний раз говорить о проблемах. Потому что после того, как рассказала о них недавно в СМИ, да еще и честно призналась, что два года с детьми на реабилитацию не ездит, в доме тревожно зазвонил телефон.

- Звонили из прокуратуры, из опеки, из других социальных служб… С меня требовали привести документы на детей в прокуратуру района, одновременно пришла повестка на комиссию по делам несовершеннолетних, потом приехали проверяющие из органов опеки. Контролеры увидели, что девочки ухоженные, чистенькие. Посмотрели дом, провела их в ванну. Мы стираемся в день по пять раз! Убедились, что живем нормально, мебель не изношена. Пожелали здоровья и уехали, - говорит Елена.

При этом Елена, мать четверых детей спрашивала у всех незваных гостей: «Вы в чем меня хотите уличить, на чем подловить? Что выпиваю? Так я не пьющая. Что я грязнуля? Так у меня чисто! Дети сыты, накормлены. Мы их с мужем очень любим!».

- То, что я два года на реабилитации с ними не была, так тоже есть причины. Знаете ли вы как одновременно с Виолой и Эвелиной по больницам ходить, да еще у меня самой ноги опухшие были, - говорит мама девочек. - У меня после этих проверок даже нервный срыв был, фельдшера пришлось вызывать. Представьте себе, даже детей грозили отобрать. Сейчас вроде эта волна схлынула. Больше всего я хочу, чтобы в мою семью, в наш дом не врывались незвано, чтобы мои дети были рядом. А то, какие мы имеем проблемы - все наши, мы их решим сами!

Комментарий прокуратуры

Родители не знали, на какую помощь могут рассчитывать

Прокурор Шипуновского района Антон Мариупольский рассказал «Комсомолке», что прокуратура в этой истории заняла роль арбитра между родителями девочек-инвалидов и учреждениями, обязанными им помогать.

Во время проверок прокуратура выявила нарушения в деятельности Шипуновской районной больницы и «Комплексного центра социального обслуживания населения по Шипуновскому району».

Сотрудники больницы, по словам прокурора, могут оказать помощь семье, в которой растут разделенные сиамские близнецы, доставкой медицинских препаратов. Ячменевы о такой возможности не знали и ездили за лекарствами в Барнаул самостоятельно. Более того, они не знали и о такой возможности, как уколы и лечение на дому.

Центр социального обслуживания, по мнению прокуратуры, проводил работу формально и не выяснил реальных потребности семьи в социальных услугах.

- Сейчас мы будем следить за ходом развития дальнейших событий, - пообещал прокурор.