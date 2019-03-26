2019-03-26T09:13:39+03:00
Здоровье

На Алтае онкобольных с метастазами в костях начали лечить новым способом

Новая терапия предполагает использование радиоактивных изотопов
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Онкодиспансер «Надежда»Онкодиспансер «Надежда»Фото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайские онкологи продолжают внедрять в свою работу прогрессивные методики лечения. Так, в краевом онкодиспансере на этой неделе впервые провели процедуру системной лучевой радиоизотопной терапии для пациента с множественными метастазами в костях. До этого радиофармпрепараты у таких больных использовались лишь с паллиативной целью для снятия боли.

Первым пациентом, получившим лечение по новой методике, стал житель города Барнаула, 65-летний Сергей С. В 2010 году у него был диагностирован рак предстательной железы четвертой стадии с множественными костными метастазами. До начала курса системной лучевой радиоизотопной терапии он уже прошел хирургическое лечение и четыре курса «химии». Сейчас же больному внутривенно ввели немецкий препарат «Ксофиго» (изотоп радия-223), который обладает способностью прицельно накапливаться только в метастазах и разрушать опухоли.

- Для здоровых органов препарат не несет никакой угрозы. Более того, альфа-излучение, которое он дает, абсолютно безопасно для окружающих, поэтому такое лечение мы спокойно проводим в условиях нашего дневного стационара, - пояснил заведующий отделом радиоизотопной и УЗИ-диагностики краевого онкодиспансера Алексей Половинкин. - Кстати, онкодиспансер «Надежда» - единственная клиника в регионе, где пациенты могут получить высокотехнологичное лечение по данной методике.

Системная лучевая радиоизотопная терапия проводится курсами с месячным интервалом между инъекциями. Стоимость курса на одного пациента составляет около 2 млн рублей. Но жители Алтайского края получают такое лечение бесплатно по программе обязательного медицинского страхования.

Сергею предстоит принять еще пять доз «Ксофиго». Общая продолжительность лечения составит около полугода.

Кстати

Пока что новый способ лечения в краевом онкодиспансере проводится только пациентам с раком предстательной железы - до конца 2019 года онкологи обещают пролечить около 170 человек. Со следующего года данная методика будет применяться и у пациенток с раком молочной железы. В Алтайском крае обе эти злокачественные локализации входят в тройку наиболее часто встречающихся. Кроме того, именно эти раки, как правило, быстро и часто дают множественные метастазы в кости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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