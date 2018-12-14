Алтайские онкологи собрали музей раковых опухолей

Если вы думаете, что в онкологическом музее хранятся законсервированные в баночках опухоли – ошибаетесь. На самом деле это несколько обыкновенных небольших коробочек. В них находятся лабораторные стекла с анализами «особенных» пациентов – их опухоли оказались не похожи на другие: редко встречающиеся и уникальные в своем роде они – настоящая находка для врачей-онкологов.

Музей в коробочке – это детище заведующей цитологической лабораторией "Алтайского краевого онкологического диспансера" Ольги Григорук. Когда-то она начала собирать их для своей научной диссертации, а позже это занятие стало привычной частью постоянной работы.

Заведующая цитологической лабораторией "Алтайского краевого онкологического диспансера" Ольги ГригорукФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Самые распространенные формы злокачественных опухолей, которые мы ежедневно диагностируем по несколько десятков, - это плоскоклеточный рак и аденокарцинома. С их определением нет никаких проблем: они очень хорошо изучены и описаны в специальных справочниках, - рассказывает Ольга Григорьевна. - Но есть небольшая группа опухолей, которые встречаются крайне редко - некоторые мне попадались единожды за все годы работы! Информации о них практически никакой нет. Порой, чтобы правильно диагностировать одну такую опухоль, уходит не один день: приходится не только пересмотреть гору научной литературы и информации из интернета, но и проанализировать всю историю болезни пациента. Именно поэтому такие образцы мы, как зеницу ока, храним отдельно от всех остальных архивных материалов. Наш музей – это палочка-выручалочка именно для таких крайне сложных случаев – ведь за каждым стеклом скрывается чья-то жизнь.

Стеклопрепараты с редкими опухолями Ольга Григорьевна отбирает из общего потока материала, который поступает на цитологическое исследование. Вот коробочка «Особые формы рака молочной железы», рядом - «Щитовидная железа», дальше - «Лимфоузлы», «Мягкие ткани» и т.д.

- Результаты гистологических и цитологических исследований каждого пациента, у которого обнаружены клетки злокачественных опухолей, хранятся у нас минимум 25 лет! – продолжает экскурсию Ольга Григорук. – В некоторых случаях возникает необходимость повторного исследования архивных препаратов для уточнения характера патологического процесса. Недавно, например, был случай, когда одна из комиссий затребовала у нас результаты исследований 17-летней давности. Как оказалось, пациентка жива-здорова, чувствует себя хорошо, закралось сомнение – а действительно ли была злокачественная опухоль? Подняли препараты, посмотрели – все-таки была!

"Банк" редких опухолейФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

А еще хранящиеся в архиве стеклопрепараты злокачественных опухолей часто бывают нужны, когда необходимо определить или скорректировать тактику лечения «похожих» пациентов. Ну и, конечно же, лабораторный архив – отличный практический «учебник» для начинающих цитологов.

- База данных «стекол» сортируется по годам. А в год у нас в лаборатории диагностируется более 6300 злокачественных опухолей. К каждому стеклопрепарату прилагается описание с порядковым номером, датой проведения исследования, указывается фамилия, имя, отчество пациента и его возраст. Также обязательно отмечается, каким образом и из какого органа получен материал для исследования, и наконец – сам результат цитологического заключения, - поясняет устройство архива Ольга Григорьевна.

В кабинете заведующей – главное ее орудие – микроскоп. С его помощью при увеличении в сто, двести и в тысячу раз изучается клеточный состав взятого на анализ материала.

Микрофотографии злокачественных опухолей, изученных под микроскопом, Ольга Григорьевна также хранит с особым трепетом – на основе собранного материала она пишет научные статьи в журналы, а также использует их при написании монографий. Мы попросили ее провести для читателей «Комсомолки» экскурсию – «Рак сквозь призму микроскопа».

Рак средостения

Семинома средостения

- Семинома средостения (дисгерминома) — редкая опухоль, которая встречается в основном у молодых мужчин. Эта опухоль была обнаружена у 16-летнего подростка при прохождении медкомиссии в военкомате. Необычность ее в том, что такие новообразования бывают в яичках, а в данном случае она находилась в средостении. Именно поэтому врачи сохранили ее в коробочке «Редкие опухоли». За время работы в онкологии подобная опухоль в средостении нами была диагностировано всего три раза.

Редкие формы опухолей молочной железы

Саркома молочной железы

Злокачественная опухоль груди встречается у каждой 10 женщины. Если болезнь обнаружена на 1 или 2 стадии заболевания, то она хорошо поддается лечению, выживаемость достаточно высокая с хорошим качеством жизни. Кстати, рак груди встречается и у мужчин. 99% всех больных с раком молочной железы – женщины, 1% - мужчины.

В подавляющем большинстве злокачественные опухоли молочной железы происходят из эпителия. Неэпителиальные опухоли - саркомы - встречаются довольно редко: не больше 1-1,5% из всех случаев рака молочной железы. Но при этом они крайне опасны из-за агрессивного и быстрого роста. Вот почему так важно правильно определить тип опухоли – от точности диагностики зависит и тактика последующего лечения.

Редкие формы рака кожи

Карцинома Меркеля

Рак кожи в Алтайском крае встречается достаточно часто, чаще всего - это базально-клеточный рак. Особенность этой формы в том, что он практически никогда не метастазирует, но без лечения распространяется в окружающие ткани, разрушая даже кости.

В последнее время достаточно часто стала встречаться меланома – одна из самых опасных злокачественных опухолей, которая очень быстро метастазирует в различные органы. В ее клетках обнаруживается темный пигмент – меланин. Был случай, когда к алтайским онкологам поступила молодая женщина с лимфатическими узлами в паховой области. При микроскопии препаратов, приготовленных из пункционного материала лимфатических узлов, было установлено, что причиной тому меланома! Начали расспрашивать пациентку, были ли у нее какие-то подозрительные родинки. И тут она вспомнила, что несколько месяцев назад петух клюнул ее в черную родинку под коленом (она появилась много лет назад. – Прим. ред.) и оторвал ее. Меланома моментально «откликнулась» и метастазировала в паховые лимфоузлы. Не зря врачи советуют – если у вас есть подозрительные родинки, которые мокнут, изменяются по форме и цвету, чешутся – бегом в больницу!

Недавно в лаборатории научились диагностировать редкий нейроэндокринный рак кожи – карциному Меркеля. В нашем музее находится несколько наблюдений карциномы Меркеля. Опухоли при данном виде рака, чаще всего, располагаются на шее, коже головы и лица. Эта опухоль очень агрессивна и быстро растет.

Альвеолярная саркома мягких тканей

Альвеолярная саркома

Этот тип опухоли диагностировали лишь однажды. Коллеги из другого лечебного учреждения попросили посмотреть препараты пункционного материала мягких тканей поверхности бедра 50–летнего мужчины. Образование было безболезненным и мягким. В цитологических препаратах в опухолевых клетках были обнаружены своеобразные палочковидные кристаллы розового цвета. Единственная опухоль, при которой мы можем увидеть подобный компонент - альвеолярная саркома.

Рак поджелудочной железы

Увы, но мировая практика такова, что злокачественные опухоли поджелудочной железы до настоящего времени трудны и для диагностики, и для терапии. Продолжительность жизни в мировой практике составляет чуть более полугода, пятилетняя выживаемость – 10%. Пока что не изобретены методы и лекарства, которые позволили бы продлить жизнь больным с этим видом злокачественной опухоли. А все потому, что из-за анатомических особенностей и расположения (поджелудочная железа находится глубоко внутри брюшной полости и окружена более крупными органами) увидеть какие-либо аномалии достаточно сложно даже при самом тщательном осмотре.

Чаще всего (примерно 80% случаев) в поджелудочной железе возникает аденокарцинома – опухоль из эпителиальных клеток. Остальные 20% приходятся на другие опухоли, в том числе нейроэндокринные. Такое заболевание было у сооснователя компании Apple Стивена Джобса, который боролся с опаснейшим недугом семь лет. Дифференцировать нейроэндокринные опухоли в поджелудочной железе достаточно сложно. Но это очень важно в связи с тем, что они более успешны в лечении, нежели аденокарцинома – если их вовремя распознать.

Мезотелиома

Мезотелиома

Мезотелиома – это редкий вид опухолей. В среднем она составляет 10-15 случаев на 1 миллион, но за последние годы число людей с данным видом опухоли возросло и продолжает расти. Это очень агрессивная опухоль. Причиной мезотелиомы является попадание в организм асбеста. Причем, достаточно всего раз в жизни оказаться в облаке асбестовой пыли… Именно поэтому в настоящее время асбест запрещен в 63 странах мира. У мезотелиомы очень долгий скрытый период – 20-40 лет, но когда опухоль проявляет себя, человек «сгорает» практически на глазах.

Сейчас в нашем музее 195 наблюдений мезотелиомы плевры, и мы уже не считаем эту опухоль редкой, т.к. научились понимать ее и точно диагностировать. Результаты нашей работы явились частью научной диссертации.

Кстати

Глиобластома мозга, от которой умерли знаменитости - Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский, Михаил Задорнов ранее считалась не частым заболеванием. Однако в последние годы количество подобных опухолей значительно увеличилось. С прошлого года опухоли мозга внесли в отдельную статистическую графу.

Невероятно, но факт

- Есть у нас одна уникальная пациентка – весьма возрастная дама. В свое время у нее был диагностирован рак шейки матки, она была успешно пролечена. Через 10 лет у нее был диагностирован и пролечен рак молочной железы. Еще через 10 лет – меланома стопы. А ведь это абсолютно разные злокачественные опухоли, которые никак не связаны между собой. Пациентка до сих пор жива, приходит к нам на своих ногах! В каждом случае нужно верить и бороться, - рассказала Ольга Григорук.

Или вот еще случай, связанный с раком легких. Этот вид рака является одним из самых распространенных видов онкологии. При этом одногодичная летальность составляет почти 55%. Но никогда не говори «никогда».

- В свое время у нас в онкодиспансере работал охранник, который мне как-то рассказал, что 30 лет назад у него был рак легкого, - вспоминает Ольга Григорьевна. – Я не поверила. Пришла на работу, проверила данные о нем в канцер-регистре – и правда! Больной был прооперирован на ранней стадии, вовремя провели лечение и вот вам результат – человек живой, уже на пенсии, еще и работает! Вот вам и рак легкого! Вот вам и жуткая статистика!

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