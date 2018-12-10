Рак «хорошо живущих женщин» бьет все рекорды

Сегодня – опухоль весом в 35 кг. Завтра – 9-летняя школьница с диагнозом злокачественное образование яичника. Послезавтра - чудесная история выживания обреченной на смерть пациентки, которая не поддаются никаким научным объяснениям. Для заведующей гинекологическим отделением Алтайского онкологического центра Алефтины Красиловой все это – повседневная жизнь. За 35 лет работы в онкологии через ее руки прошли тысячи пациенток, тысячи историй болезней, тысячи жизней. О том, как она борется за каждую, доктор рассказала в интервью «Комсомолке».

- Какой вес был у самой большой опухоли в вашей практике?

- Однажды к нам в отделение привезли женщину с огромным животом. Он был настолько большой, что она даже не видела своих ног, уже не могла передвигаться. Больную прооперировали, опухоль оказалась весом в 35 кг!!! Причем, доброкачественная.

- Сколько лет было самой пожилой и самой молодой пациентке с женской онкологией?

- Самой пожилой пациентке было 85 лет! И не смотря на возраст, лечение прошло без сучка, без задоринки. Сейчас мы берем возрастных женщин на операции – главное, чтобы сердечко вынесло нагрузку. Самой юной моей пациентке было всего 9 лет. У нее диагностировали злокачественную опухоль яичников. Каждый подобный случай противоречит жизни. Ведь это еще ребенок, жизнь только начинается, и вдруг такое заболевание. Эту девочку мы лечили около трех лет, но увы….

- Почему рак появляется у девочек?

- Такие случаи бывают не часто. Факторов, вызывающих злокачественные опухоли, не один, причины их возникновения, к сожалению, до сих пор неоднозначны.

- Гормональные контрацептивны вызывают рак?

- Мы, онкологи, очень осторожно относимся к этому вопросу. При назначении этих препаратов должен быть известен гормональный фон женщины – соматически она должна быть здорова. Все современные гормональные препараты - это уже не чистые эстрогены, как было раньше. Это сбалансированные гистагены, которые не имеют вредного воздействия.

- Сейчас очень популярны операции по увеличению груди, пластике женских половых органов. Может ли это как-то спровоцировать онкологию?

- Не думаю, все же это просто косметическая операция.

- Приходилось ли оперировать беременных со злокачественными опухолями?

- Да. Был случай, когда на фоне беременности у пациентки было обнаружено злокачественное заболевание шейки матки. У нее отошли воды, и она три дня просидела в страхе дома! Когда ее привезли в больницу, состояние было уже очень тяжелое. Ребенка спасли, женщину прооперировали, выписали домой. Но заболевание прогрессировало. Через пару лет появились метастазы и она умерла.

- После лечения онкологии возможно ли забеременеть и родить?

- Однозначно на этот вопрос не ответишь. Как правило, при обнаружении опухоли органы женской репродуктивной системы удаляются, а потому у женщин даже нет возможности забеременеть. Хотя опять же, бывают и исключения – при пограничных опухолях и раке шейки не инвазивных форм.

- Когда женщине из-за рака удаляют часть или полностью шейку матки, это сказывается на качестве половой жизни?

- Нет. Женщина может, как и прежде, жить полноценной половой жизнью, на чувствительность это не влияет.

- Какой вид рака в гинекологии самый распространенный?

- Еще недавно это был рак шейки матки. Но сейчас на первое место вышел рак тела матки. Его еще называют раком хорошо живущих женщин. Он связан с тремя факторами – ожирение, сахарный диабет, гипертония. Средний возраст женщин, у которых возникают такие опухоли, составляет 60 лет.

- Каковы первые «тревожные звоночки»?

- Звоночки появляются зачастую тогда, когда уже все запущено. Ведь часто рак протекает до определенного момента бессимптомно. А когда вдруг женщина поступает с плевритами или пневмонией (а это первый признак метастазирования в легкие!), вдруг выясняется, что у нее рак матки или яичников 3 или 4 стадии. И выживаемость при таких стадиях уже гораздо ниже. Возьмите себе в привычку раз в год ходить на прием к гинекологу.

- Давайте дадим надежду женщинам - были ли в вашей практике чудесные случаи? Когда человека уже отправили умирать, а он вдруг поправился?

- Были! Прооперировали женщину, состояние было очень тяжелое, исход – очевиден… Выписали ее домой на носилках. По сути - умирать. Однажды раздается звонок: «Алла Александровна, вы меня уже, наверное, похоронили?». Это была Лариса. Как оказалось, после операции злокачественный процесс стабилизировался – опухоль не исчезла, но перестала расти. Уже прошло около 20 лет и женщина жива! Это добрейшей души человек. Вы только представьте себе – она вышла замуж за вдовца с тремя детьми. Когда заболела, муж бросил ее, оставив всех трех детей. Она вырастила их одна, подняла на ноги… Недавно звонит, спрашивает: «Можно мне волосы покрасить - сын приезжает в гости, красивой надо быть». Говорю – конечно, можно. Ну разве это не чудо? Наверное, бог ей дал дальше право на жизнь за ее доброе сердце. Иначе как это объяснить? С точки зрения медицины очень сложно….

- Есть мнение, что порой онкология уходит на длительное время, когда человек что-то переосмысливает…

- Это действительно так. У многих онкобольных во время болезни меняются установки по отношению к жизни, себе, людям и на этом фоне идет длительная ремиссия, когда заболевание не прогрессирует. У тех, кто в ладу и гармонии с собой, лечение всегда идет более успешно. За многие годы работы я пришла к выводу, что пациенты всегда чувствуют, что с ними будет, поэтому больным нужно доверять, слушать их внимательно – все их сомнения, предположения. Недавно был случай – женщина была уверена, что умрет, очень депрессировала, на этой почве вела себя неадекватно, хотя по сути поводов не было – с ее опухолью был весьма благоприятный прогноз. А вскоре выяснилось, что у нее есть еще и другой вид рака, не только «по-женски». И там картина оказалась более печальная.

- Вы сами боитесь смерти?

- Я ничего не боюсь. Не боюсь летать на самолетах, не боюсь онкологии… То, что предназначено тебе судьбой, все равно случится.

- Говорят, что рак съест всех…

- Нет. Есть те, кто никогда не заболеет раком. Например, в моей семье нет ни единого случая – тьфу, тьфу, тьфу. Но зато у нас распространены сердечно-сосудистые заболевания – в родне все умирают довольно рано от инфарктов и инсультов. Поэтому не знаешь, что еще хуже.

- Какая операция запомнилась на всю жизнь?

- Это был мой самый первый день работы после университета. Роддом райцентра. В ординаторской сразу же провели инструктаж – в какое бы время не позвонили, я должна сразу бежать в больницу – раздетая, разутая, в снег, в дождь, не ждать пока за мной приедет машина. На кону – две жизни: мамы и ребенка. И в первый же мой рабочий день привозят беременную с полным разрывом матки – ручки и ножки малыша упираются прямо в брюшную стенку. Анестезиолога в больнице не было. Мы с хирургом провели операцию вдвоем – в итоге мама и ребенок выжили!

- В чем смысл жизни?

- Извечный вопрос. Смысл – в работе и в семье. И то, и другое должно быть любимым.

- Знаменитый советский хирург Федор Углов написал медицинский бестселлер «Сердце хирурга». Каким, по-вашему, оно, сердце хирурга, должно быть? А какими - руки хирурга?

- Сердце хирурга должно болеть, не должно быть безразличным. А руки должны быть уверенными, твердыми, но при этом легкими, как крылья бабочки…

Кстати

Алефтина Красилова – единственный врач из Алтайского края, кто номинирован на Национальную онкологическую премию "Мы будем жить!". Всего в конкурсе участвует 69 номинантов со всех уголков России. Церемония награждения победителей традиционно будет приурочена ко Всемирному дню борьбы против онкологических заболеваний, который ежегодно отмечается 4 февраля. Проголосовать за алтайского доктора можно на сайте Премии уже сегодня и до 15 января 2019 года.

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