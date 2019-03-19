Корь наступает: Барнаульцев призывают срочно вакцинироваться

Количество заболевших корью в Алтайском крае увеличивается. На сегодняшний день ее диагностировали у трех человек, приехавших из Москвы.

Откуда корь?

Первым в Алтайский край завез корь житель Баевского района. В феврале мужчина находился на вахте в Москве, там заразился от соседа по общежитию, и уже заболевшим приехал обратно домой. Позже стало известно, что корь нашли еще у двух человек, которые приехали в Алтайский край из столицы России. Всех экстренно госпитализировали в инфекционное отделение, а за их родными начали наблюдать врачи.

Как она передается?

Корь - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Это болезнь характеризуется общей интоксикацией, поражением верхних дыхательных путей, высыпанием красных пятен на теле. Как правило, источником инфекции является больной человек.

Какие осложнения дает инфекция?

Осложнениями после кори являются поражение центральной нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит), пневмонии.

Как защититься от кори?

Самой распространенной и эффективной мерой против заражения корью является иммунизация, которая включает две прививки: вакцинация и ревакцинация. Сделать их можно до 18 лет в детской поликлинике. Взрослым прививки проводятся в возрасте 18-35 лет в случае, если они не привиты против кори или имеют только одну прививку. До 55 лет подлежат иммунизации медицинские работники, работники образования, сферы обслуживания, транспорта. Все остальные могут сделать прививку в частных медицинских центрах за деньги за 300-500 рублей.

Как узнать, есть ли у меня прививка?

Пометку о вакцинации вы можете найти в своем прививочном сертификате. Если он утерян, то данные можно запросить в своей поликлинике. Помимо этого, можно сдать анализ крови и определить свой уровень антител к кори. За 500 рублей это можно сделать в любой частной клинике.

Где поставить прививку?

На прошлой неделе главный государственный санитарный врач России Анна Попова постановила провести по всей стране подчищающую иммунизацию против кори. В первую очередь, внимание обратят на беженцев, мигрантов, людей без определенного места жительства. Не останутся в стороне и жители России, которые никогда не болели и прививались против кори. Иммунизация начнется с 1 апреля 2019 года по всей России. Сделать прививку вы можете в поликлинике по месту жительства бесплатно.

Кстати

Крупнейшая вспышка кори произошла в Алтайском крае в 2015 году, когда заболели более 100 человек. Инфекцию завезли из соседних регионов и стран.