Феминистка Юлия Шляхова о кляпе-прянике, БДСМ и сексизме

На следующей неделе комиссия УФАС должна принять решение о том, является ли оскорбительной скандальная этикетка пива «Пряник». Напомним, десятки тысяч человек ввязались в войну, объявленную питерской феминисткой алтайскому пивовару Николаю Копытову. Модельера и маму троих мальчишек Юлию Шляхову так возмутила этикетка, на которой чувственный женский рот заткнут пряником, что она отправила жалобу в УФАС. Ведомство решило провести опрос общественности на тему - является ли оскорбительным использование данного образа в рекламе? Участие в голосовании приняли десятки тысяч человек со всей страны. Из них "Вконтакте" 58% (а это 36 745 человек) – уверены, что скандальной пивной этикетке нет ничего зазорного, а 41.85 % (26 449 человек) посчитали ее оскорбительной. А голоса, собранные на сайте УФАС, распределились иначе: 58 процентов (16 197) высказались за то, что реклама оскорбительна и 42 процента (11 938), что она допустима.

Как оценивает итоги этой истории сама Юлия – она рассказала в интервью «КП»- Барнаул».

Мужчины одобряют, женщины негодуют

- В войну, которую ты затеяла, включилось более 63 тысяч человек. Как тебе итоги голосования?

- Ввязываясь в эту историю, я не предполагала в скандал какого масштаба это все выльется. Уже через сутки после начала голосования было видно четкое разделение результатов по полу. К концу голосования они еще более впечатляющее - почти 90% тех, кто одобрил рекламу – мужчины. и почти 80% тех, кто осудил – женщины. И вот это прям важный момент, иллюстрирующий отношение к женщинам в нашем обществе. То есть то, что оскорбительно и неприятно большинству женщин, кажется вполне приемлемым и даже привлекательным большинству мужчин. В абсолютных цифрах это десятки тысяч женщин, которые не хотят видеть в рекламе женское лицо с кляпом во рту.

Оставьте БДСМ для спальни

- Много было забавного в комментариях при обсуждении темы БДСМ. Мол, тешат друг друга добровольно, а тут приходят феминистки со своим уставом и ведут себя как насильники.

- Да, комментариев в духе – «это же БДСМ, там все добровольно» было так много, что в конце концов я просто устала на них отвечать. Лично мне совершенно все равно, кто и чем занимается у себя в спальне по взаимному желанию и с совершеннолетними людьми. Но, это не значит, что все эти занятия имеют право быть в рекламе.

Мне кажется, тут все немного запутались в интерпретации. БДСМ – это сексуальные практики, в основе которых лежит имитация насилия над партнером. Да, декларируемо эти практики происходят с согласия партнера, но что это меняет? Кляп во рту - это про насилие и унижение, а не про секс.

Мало того, БДСМ-практики многообразны, и если мы допустим, что их сексуальная привлекательность для отдельных людей и добровольность позволяют публиковать их как рекламные, то легко можем вообразить себе в рекламе сцену изнасилования. Например, на бутылке водки. Ну «ачотакова», это же БДСМ. Наверное, она сама так захотела… Продолжим ли мы считать это невинными «возбуждающими» картинками?

50 оттенков пряника

Фото: пресс-службы УФАС по Алтайскому краю

- Страсти под твоим постом до сих пор не утихают… Будешь продолжать отвечать всем?

- К концу голосования пост набрал 1800 комментариев и, хотя основная волна конфликта затухла, кое-какие стычки еще вспыхивают. Самый изумительный вопрос был: «А вы уверены что это – девушка?». Это прозвучало десятки раз и всегда почему-то из уст мужчин. Отчего у них внезапно такие трудности возникали? Накрашенные губы, длинные розовые волосы – неужели в их окружении так выглядит хотя бы один из 10 мужчин? Прямо стало интересно, где ребята так небанально проводят время.

Другой странный и популярный комментарий: «А у самой-то на шее ошейник». Я даже растерялась поначалу. Во-первых, эта штука называется чокер, и он никогда не имел отношения к БДСМ-культуре. Во-вторых, какое это отношение имеет к обсуждаемому вопросу – что там за украшения на мне надеты на аватаре в профиле? А потом вспомнила, что к тем, кто заявляет о любом насилии, всегда приходят вот такие любопытные и начинают тыкать пальцем – ой, смотрите, у нее юбка короткая, волосы зеленые, фотка непристойная, мужика нет, пирсинг, татуировка, ну конечно, ну конечно, это все из-за этого. И поняла, что я просто идеальная женщина. Муж, дети, волосы, толщина попы, длина юбок – все в рамках приличия. И вот чокер на аватаре – ну это просто единственное к чему можно прицепиться

Заговор молчания

- Не считаешь ли ты обращение в ФАС чем-то не очень пристойным. В комментариях кое-кто это сравнивал с доносительством. Не жалеешь ли о том, что сделала?

- На каждом этапе развития этого кейса я тщательно взвешивала за и против. Это были не легкие решения. Но те, которые я в итоге принимала, представляются мне неизбежными. Мы все время находимся в тисках выбора - не замечать насилия и проходить мимо со словами «ачотакова» и «этоменянекасается». Или выступать против, рискуя огрести от тех, кто находится с другой стороны. Да ещё и получить волну осуждения в духе «зачемвлезла», «этоихправо» и, конечно, «этоненасилие».

С таким выбором мы сталкиваемся повсеместно и ежедневно, не только в рекламе. В нашем обществе по этому поводу слишком долго существовал «заговор молчания». Про «не выносить сор из избы» и «не лезть не в своё дело». И уж тем более не принято привлекать к решению таких проблем государство. Поэтому жертвы семейного насилия не жалуются, дети не жалуются, жертвы изнасилования не жалуются. Потому что понимают: получат в первую очередь волну осуждения и насмешек. Но «не замечать» с насилием не работает. Оно не рассасывается от этого и не исчезает. Наоборот. В какой-то момент я решила, что буду ввязываться и противостоять. Не проходить мимо. Как мне возможно, как мне посильно. Эта позиция шаг за шагом и раскрутила этот маховик. Могу написать жалобу в УФАС - посильно? Ок. Могу написать пост, призвать голосовать? Могу. Нужна только смелость. Делай что должен, и будь что будет.

Если про «доносительство», то я вижу здесь сразу два важных культурных пласта. Первый про то, что государство - это такой жуткий монстр, которого лучше не призывать на помощь, а не то всем будет хуже. Придёт государство и призовёт к ответу не только тех, кто вершит несправедливость, но и вообще репрессирует все вокруг. Понятно, откуда это отношение... С точки зрения национальной травмы поколений оно объяснимо. Но мне кажется, что это монстры из жутких снов прошлого. Использовать государственные институты по назначению - правильно и хорошо, именно так мы приходим к здоровой модели отношений человека и государства. Иначе зачем оно нужно вообще?

Второй пласт это про «нельзя жаловаться старшим, разбирайся сам». Это тоже такой наследственный порочный конструкт прошлого. Нельзя звать на помощь, нельзя жаловаться, будешь ябедой, и с тобой никто не будет дружить. Надо понимать, что сам этот конструкт порождён культурой насилия, существует для ее поддержки и выгоден только тем, кто насилие применяет.

Резонанс печальный и радостный

- Но в итоге эта история сделала пиву просто сногсшибательную рекламу. Один из комментаторов заметил: «Вот случай, когда активная гражданская позиция только навредила». Что скажешь по этому поводу?

- Это сложный момент. Для меня он был непредсказуем на этапе подачи заявления в УФАС. После публикации опроса стало очевидно, что несмотря на то, что моя инициатива – прекратить распространение этого изображения - методы, применяемые УФАС, работают ровно в обратную сторону. Но. Не я изобрела правила этой игры. Не я сделала «рекламу» пивоварне. Ее сделала, конечно, в первую очередь сама пивоварня, чего уж, разыграв карту голосования в тематических пабликах и местной прессе. Призвав всем миром «спасти их от страшных феминисток», они, несомненно, стяжали популярность у аудитории определенного сорта.

Ну и, конечно, прямую роль в этом сыграло УФАС, которое вместо кабинетного решения устроило всенародный опрос. И хотя я не верю в то, что «черный пиар – это тоже пиар», и что он имеет какую-то потенциально большую ценность, глупо отрицать то, что эта история сделала их несколько более популярными персонажами, хоть и у несколько специфической целевой аудитории.

Но есть и другая сторона. Это тот общественный резонанс, который возник вокруг этой истории. Это тысячи женщин, нажавших на кнопку «да, меня оскорбляет» в этом опросе. Это десятки женщин, написавших мне слова благодарности и публиковавшие мой пост с призывом голосовать. Писавшие: «я, конечно, не феминистка, но вот тут поддержу», «как достала такая реклама, голосуйте, пожалуйста». Я рада, что у всех этих женщин, благодаря опросу и поднявшемуся вокруг него хайпу, появилась возможность заявить свою позицию и почувствовать себя не одинокими в своем гневе.

Я, надеюсь, что УФАС встанет на нашу сторону. И тогда этот кейс ляжет в основу других подобных дел, вдохновит других женщин не молчать и не закрывать глаза, а отстаивать свое достоинство и свои права. Изменит отношение в обществе к женщинам на более уважительное и человечное. И, в конце концов, станет небольшим кирпичиком в построении более гуманного, здорового и зрелого общества. Это – куда более значимый профит, чем продажа дополнительной бочки пива.

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