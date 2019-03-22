30 против 6: Отчет главы Барнаула одобрили не все

Мэр Барнаула Сергей Дугин отчитался о работе за прошлый год. В пятницу, 22 марта, на мероприятии собрались чиновники, депутаты и репортеры. Сам отчет занял чуть больше 30 минут, но судя по лицам, даже это время оказалось мучительно скучным для публики - все и так знали, о чем пойдет речь – в городе все хорошо и спокойно, к паводку готовимся, проблемы решаются, рожь колосится, жизнь улучшается….

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Зарплата растет, туризм развивается

В своем докладе градоначальник остановился на всех основных аспектах жизнедеятельности Барнаула: экономика, ЖКХ, здравоохранение, образование, спортивные достижения, социальная политика, предпринимательство и т.д. Помимо этого Дугин обозначил некоторые перспективы и планы на 2019-2020 годы. По его словам, ключевые направления развития города на ближайшие шесть лет основаны на национальных целях и стратегических задачах, определенных указом президента.

- В ежегодном послании Федеральному Собранию президент озвучил конкретные меры по реализации национальных проектов. Все они легли в основу формирования региональных дорожных карт. Понимая значимость поставленных руководством страны и региона задач, администрацией города с участием экспертов, депутатов и общественности разработаны проекты муниципальных дорожных карт по реализации национальных проектов, - отметил он.

Дугин подчеркнул, что благодаря краевой поддержке в прошлом году удалось выполнить «майский» указ президента по части заработной платы специалистам бюджетной сферы. Рост у сотрудников учреждений культуры составил 122%, у педагогов дошкольного образования – 116%, у школьных учителей – более 115%. При этом за последние пять лет отмечается рост зарплаты в реальном секторе экономики (почти на 112%).

Отчет ДугинаФото: Олег УКЛАДОВ

- Это более чем в два раза выше темпов роста предшествующих лет. В натуральном выражении уровень средней зарплаты по крупным и средним организациям превысил 34,7 тысяч рублей, - говорит Сергей Дугин.

Развивается в городе и такая сфера, как туризм. Многие горожане и гости Барнаула отмечают, что за последний год столица Алтайского края заметно преобразилась: состоялось долгожданное открытие новой набережной Оби. За это время ее посетило около 500 тысяч человек. Для многих она стала излюбленным местом для отдыха.

Кое-кто обдумывает планы на вечер, ну а что, ведь пятница.Фото: Олег УКЛАДОВ

Все больше и больше людей на регулярной основе занимаются спортом, и это не может не радовать. Дугин отметил, что часть из них приобщилась на волне проведения в Барнауле Кубка чемпионов по гребле, эстафеты огня зимней универсиады, а кто-то пошел заниматься футболом после чемпионата мира, прошедшего в России.

Плюсы не перекрывают минусы

Однако все не может быть слишком хорошо. Градоначальник признается, что проблем в городе предостаточно. Чего стоят аварии на теплосетях, оставившие минувшей зимой без тепла жителей поселка Южного. Или, к примеру, порыв водопровода в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова. Эта новость попала на ленты федеральных СМИ.

Это фото можно было бы подписать так: "Ну очень интересное мероприятие!"Фото: Олег УКЛАДОВ

Переселение людей из ветхого и аварийного жилья тоже идет слабыми темпами и пока даже сложно назвать год, в котором программа будет полностью выполнена. Так, в 2018 году новые квартиры получили только 98 семей. А расселить надо еще больше 200 домов!

Недостаточно хорошо работает «мусорная реформа», есть большие проблемы с общественным транспортом, требуется замена инженерных сетей, строительство новых ливневок и очистительных станций.

Отчет ДугинаФото: Олег УКЛАДОВ

Зелени мало

С какими-то из тезисов, обозначенных Дугиным в докладе, собравшиеся согласились, а где-то отметили недочеты. Так, во время обсуждения отчета абсолютное большинство выступающих обратили внимание градоначальника на пригород и частный сектор. В частности, их жители жалуются на отсутствие уличного освещения, дорог и тротуаров. Кто-то отметил, что город продолжает терять растительность, а новая не идет ни в какое сравнение, с тем, что было до этого:

- 2018 год – год, когда город продолжил терять зеленые территории. Полагаю, что назрела потребность в разработке комплексной программы озеленения города. Эффективность инновационных контрактов сомнительна. Как в 2017-м, так и по отчетному периоду. Сергей Иванович в своем отчете отметил, что количество высаженных единиц зелени больше, чем снесенных. Однако необходимо отметить, что среди высаженных превалируют кусты или маломерные деревца. Городская общественность называет их прутиками. При этом крупномеров за последние два года было высажено не так много, - отмечает депутат БГД от фракции «Справедливая Россия» Оксана Молодых. – Понюхать цветы городу тоже обходится не дешево. Та же клумба на площади Октября обходится бюджету в полтора миллиона рублей. На наш взгляд, затраты на однолетние цветы необоснованно высоки.

Отчет ДугинаФото: Олег УКЛАДОВ

И таких примеров негодования достаточно. Тем не менее, 30 депутатов Барнаульской городской думы проголосовали за принятие отчета Сергея Дугина и шесть высказались против.