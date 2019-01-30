Коммунальный потоп в Барнауле: воду пытаются сдержать тракторами

Коммунальный "океан" разверзся в Барнауле. Из-за порыва водопровода водой затопило улицу Малахова в районе Павловского тракта. Сейчас последствия аварии устраняют тракторами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="608" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/688986" frameborder="0"></iframe> Коммунальный океан на Малахова.Видео: Олег УкладовОлег УКЛАДОВ

- Территория оцеплена, никого не пускают, дорога перекрыта, с одной стороны вода течет как бурная река, с другой трактор направляет течение в нужную сторону, другой трактор сгоняет воду в сторону ливневой канализации. Привезли насосы, чтобы откачивать воду, но пока ничего не получается. Нагнали самосвалы, грейдеры. После того, как остановят приток воды, начнут наледь убирать, - передает с места событий корреспондент «КП» Олег Укладов.

Коммунальное хозяйство дало течь.Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, 30 января коммунальное хозяйство дало течь в Индустриальном районе. Водопровод разорвало, будто от вражеского снаряда – диаметр порыва 800 мм.

Коммунальное хозяйство дало течь.Фото: Олег УКЛАДОВ

По отключения попали улицы Попова, Энтузиастов, Островского, С.Батора, Малахова, Власихинская, Лазурная, Южно-Власихинский пр-д, Попова, Северный Власихинский пр-д, Павловский тракт, Попова.

Коммунальное хозяйство дало течь.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Ограничено движение транспорта по ул. Малахова от Павловского тракта до ул. Взлетная. Водителей просят выбирать маршруты объезда, - сообщает городская администрация