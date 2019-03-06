2019-03-06T15:59:32+03:00
Общество

Мусорные мошенники появились на Алтае

САПОЖКОВА Александра
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МусорМусорФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае появились первые случаи мусорного мошенничества.

Как сообщает издание "Политсибру", в Ребрихинском районе двое молодых людей представляются сотрудниками компании "ЭКО-Комплекс" (регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами) и предлагают заключить договор на вывоз мусора. Они просят за оформление документов 200 рублей и убеждают оплатить сумму, указанную в квитанции за обращение с отходами.

В компании пояснили, что им не известны эти люди, что реальные представители регоператора не обходят жителей, так как договор заключается только в офисе. Исключение лишь юрлица: к ним представители могут приходить. За оформление документов деньги с жителей не берут, а за вывоз отходов можно платить на почте или в банках.

О случаях мошенничества с мусором можно сообщать в полицию или на горячую линию компании "ЭКО-комплекс" 8-800-350-73-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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