В Барнауле могут появиться крыши с подогревом, которые спасут от сосулек

Уже две недели как весна вступила в свои законные права и радует барнаульцев солнцем и плюсовой температурой. Но помимо положительных эмоций это доставляет и беспокойство – свисающие с крыш сосульки и глыбы снега периодически падают на землю по собственному расписанию.

Барнаульцы уже не раз жаловались на плохую уборку крыш и расклеенные по городу таблички с надписями о сходе снега и сосулек, которые якобы снимают ответственность с владельцев зданий. Глядя на эту ситуацию, «Гражданский патруль» с прокуратурой решили помочь жильцам - предложили им жаловаться на недобросовестную уборку, чтобы после этого проводить проверки и наказывать нарушителей.

А буквально вчера, 13 марта, Александр Алексеенко, заместитель главы города, лично объехал городские дворы с проверкой и предложил другое решение проблемы. По его мнению, из-за большой разницы дневных и ночных температур образуется значительное количество сосулек и появляется наледь. Но чистить кровлю традиционным механическим способом опасно - можно повредить покрытие. Поэтому замглавы города высказал предложение о внедрении современных технологий.

- Речь идет, прежде всего, о применении нагревательного кабеля. На сегодняшний день это самый безопасный и современный способ. Важно, что он избавляет от снега и льда не только кровлю, но и желоба и водостоки. Решение о применении нагревательного кабеля могут принять жильцы на общедомовом собрании, - сказал Александр Алексеенко.

Такие крыши «с подогревом» собственники могут установить только за свой счет. Приблизительная сумма затрат на один дом – 300 000 рублей. По действующей системе оплаты уборка территорий тоже обходится в круглые суммы. Работа дворника – 10 000, уборка трактором – 4 000 за один вызов, а за вывоз собранного снега нужно отдать еще около 6 000 рублей.

- Этот вопрос нужно изучать, он не проработан. Тут многое нужно учитывать: климат, состояние крыш, где брать источники для подогрева. На сегодняшний день на общих собраниях люди сами определяют свои тарифы на текущее содержание жилья. Они хотят, чтобы все было убрано, но когда предлагаешь заложить это в тариф, начинаются отговорки. И получается замкнутый круг. Люди требуют, а платить за это не хотят, - говорит Константин Емешин, председатель правления ТСЖ «Красноармейский 53».

Кстати

Согласно официальным данным, в Барнауле за эту зиму было выявлено порядка тысячи нарушений, касающихся ненадлежащего состояния внутридворовых территорий. Половину устранили сразу, еще 250 дел направили в Госинспекцию для административного воздействия.