2019-02-27T08:36:34+03:00
Общество

Барнаульский активист считает город опасным для жизни

САПОЖКОВА Александра
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Основатель барнаульского сообщества «Шпиль» Игорь Янцен опубликовал пост под названием «Дугинский Барнаул опасен для жизни».

Он разместил более десятка фотографий с табличками на зданиях, которые гласят: «Внимание! Сход снега и наледи с крыши!», «Осторожно! Обрушение фасада» и тому подобное. То есть вместо того, чтобы вовремя убирать опасность, горожан пугают надписями.

- С какой целью они? Что нам хотят сказать? – недоумевает активист. - Ну, допустим, не парковаться в центре еще можно. Но что делать пешеходам? Телепортироваться? Идти по проезжей части? Может, просто на въездах в город поставить таблички, что Барнаул опасен для жизни?

В комментариях высказали мнение, что расклеивание таких табличек снимает ответственность с владельцев зданий и УК за неочищенную крышу.

«МК» на Алтае» отмечает, что такие таблички ни в коей мере не оправдывают бездействие лиц, ответственных за очистку.

- Помимо этого таблички несут негативный характер в отношении нашего города. Мол, «это Барнаул, детка», - пишет издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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