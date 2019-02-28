2019-02-28T14:10:53+03:00
Общество

Барнаульцы могут пожаловаться на плохую уборку снега, сосульки и транспорт

Прокуратура и «Гражданский патруль» по каждому заявлению проведут проверку
Дарья САВЕНКО
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Не так давно такая куча "красовалась" на пр. Ленина в БарнаулеНе так давно такая куча "красовалась" на пр. Ленина в БарнаулеФото: Анна КОЛЬЧЕНКО
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В начале марта представители общественной организации «Гражданский патруль» с прокуратурой Алтайского края проверят, как в городах и селах региона убирают снег.

Снег и лед

Жители всего Алтайского края - не важно, села или города - могут сообщить о небрежной уборке снега и льда с улиц, придомовых территорий или крыш.

– Первые заявления уже поступили из Заринска, Бийска и Барнаула, – рассказывает представитель «Гражданского Патруля» в Барнауле Игорь Берг. – Например, в краевой столице хорошо чистят главные магистрали – проспекты Ленина, Строителей, Красноармейский, улицы Попова, Малахова и Павловский тракт, однако на небольших улочках техника появляется достаточно редко, поэтому местные жители справляются со снегом своими силами. По этим сообщениям мы проведем проверку и постараемся выяснить, почему так происходит.

Общественный транспорт

Прокуратура Алтайского края пригласила «Гражданский патруль» и для того, чтобы проверить соблюдения законов в сфере перевозки пассажиров в общественном транспорте. Это также запланировано на март.

- Обращать внимание мы будем на внешний и внутренний вид транспортного средства, его безопасность и поведение водителя, потому что жалобы есть, - отмечает Берг. – Как и на снег, мы принимаем жалобы на общественный транспорт на протяжении всего марта. Возможно, в автобусе, в котором вы постоянно ездите, в полу дырка, через которую видно дорогу, или поведение водителя оставляет желать лучшего.

О нарушениях можно сообщать по адресам vsb22@yandex.ru или в сообщениях на странице социальной сети ВКонтакте vk.com/rhinor.

ИСТОЧНИК KP.RU

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