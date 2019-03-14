2019-03-14T08:41:53+03:00
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Лунный календарь садовода: полезная подсказка или обман

Барнаульские эксперты о действенности ненаучного метода
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Лунный календарь садовода: полезная подсказка или обманЛунный календарь садовода: полезная подсказка или обманФото: Олег УКЛАДОВ
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Все садоводы уже всерьез задумались о предстоящем сезоне посадки урожая. Бытует мнение, что помочь огородникам в этом сможет лунный посевной календарь. Вместе с экспертами из Барнаула «Комсомолка» попыталась разобраться, насколько стоит верить этому методу.

Лунный календарь является древнейшим знанием, появившимся еще около 500 000 лет назад. Он основан на периоде смены фаз Луны. Чтобы урожай был щедрым, многие садоводы ориентируются на посевной лунный календарь, прежде чем приступать к дачным работам.

- Луна расположена близко к земле и влияет как на человека, так и природу в целом. Растения напрямую подчинены этому явлению. Поэтому, ориентироваться на календарь стоит. По личному опыту могу сказать, что это работает и дает хорошие результаты, - говорит астролог Вера Топчеева.

Лунный календарь садовода на март 2019 года

Лунный календарь садовода на март 2019 года

С ее мнением соглашается и опытный алтайский садовод Валентина Евграфова, для которой посевной календарь уже давно стал незаменимой «настольной книгой».

- Сеять все нужно по лунному календарю садовода и обязательно ориентироваться на знаки зодиака. Например, благоприятными для посадки считаются дни, когда луна в знаках скорпион, рак и рыбы. Нейтральные – весы, козерог, телец и стрелец. А неблагосклонными знаками для посева и высадки – лев, овен, дева, близнецы и водолей. В такие дни я ничего в огороде не делаю, нельзя. На растущую луну нужно высаживать то, что растет плодами вверх (помидоры, перцы, баклажаны, большинство цветов), а на убывающую то, что в земле (картофель, морковь, лук). Но самый главный мой секрет – ухаживать за всем нужно с любовью! Тогда ваши старания принесут не только удовольствие, но и отличный урожай, - заверяет Валентина Николаевна.

А вот представители садоводства имени Лисавенко не используют ненаучные методы. Если их придерживаться, то полетит вся работа, говорят они. Владимир Марков, председатель регионального отделения Союза садоводов, советует придерживаться календаря, но в то же время не забывать о других правилах посадки растений:

- Четких научных доказательств нет, это право каждого - верить или нет. Одни говорят, что соблюдение фаз луны влияет на прорастание, другие с этим не согласны. Но я бы порекомендовал, все же, придерживаться этого календаря. Я в качестве эксперимента пробовал сажать в неблагоприятные дни, и это повлияло на качество моего урожая - он был явно хуже. Но не стоит забывать и про другие правила: позаботиться о качестве грунта, соблюдать нормы полива, ни в коем случае не заливать растения большим количеством воды. Ну и конечно, внимательно читать то, что написано на упаковке. На какую глубину сажать растения и как правильно за ними ухаживать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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