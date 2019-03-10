Как не погубить «Бычье сердце»: правила посадки рассады

В марте начинают приплясывать не только коты, но и дачники. Пришла пора готовить рассаду. Многие огородники уже с февраля посадили перцы, а сецйчас на подходе - томаты.

Не посеять бы сор

Известный алтайский садовод, председатель Ассоциации садоводов Алтайского края Владимир Марков советует новичкам выбирать районированные сорта, устойчивые к сибирскому климату. При этом внимательно смотреть на упаковку и все равно быть готовым к тому, что бывает и так: посеешь помидоры, а вырастет петрушка - слишком много мошенничества сегодня на рынке семян.

- Так как сейчас много сора среди семян, лучше брать их в небольшой фасовке, если случится брак, то обойдетесь малой потерей, - говорит Владимир Иванович. - Опытные садоводы часто делают пробы в мокрой ткани или двойном слое марли, смотрят - взойдут - не взойдут. Ткань не должна высыхать. Так же можно определить всхожесть.

Еще один простой и всем известный способ проверки на всхожесть от дачницы Таисьи Шмелевой - опустить семена в слабый раствор соли (не менее 5 %). Те, которые не уйдут на дно, а будут плавать - не садить.

Не сейте в каменный грунт

- Главное при выращивание рассады – это плодородный грунт и высококачественные семена. Рассада любит тепло и правильный полив, - напоминает жительница Барнаула Ирина Павленина, не жалующаяся на урожаи с дачи.- Поливать по мере подсыхания, но не переливать.

- Покупая грунт, смотрите на качество земли - сквозь пакет можно прощупать пушистый он или как каменный, - советует Владимир Марков.

- Я в феврале - начале марта поливаю грунт слабым раствором марганцовки и перемешиваю в тазике, - делится опытом дачница Любовь Бескровных, - таким способом он обеззараживается.

У Любови Иосифовны есть и свои фирменные секреты. Например, рассаду она никогда не поливает водой из под крана:

- Набираю чистого снега в пакеты, дома он в тазиках и кастрюлях растаивает, этой водой и поливаю, - поделилась она с «Комсомолкой».

От Хохломы до Чухломы

У каждого садовода есть свои любимые сорта перцев и помидоров. Сегодня выбор огромный. Дачники опытные и любознательные садят, как правило, свои проверенные и для разнообразия берут какую-нибудь новинку.

- Мне нравятся многие сорта, - говорит Владимир Марков. - Среди томатов – «Малиновые», «Бычье сердце», «Дары Сибири», «Чемпион» и так далее.

Садоводы Александр и Татьяна Дымовы считают лучшим для открытого грунта «Тяжеловес Сибири».

- Правда, он не выносит высоких температур, в жару его надо притенять, - говорят Дымовы.

Также хороши, по их мнению, для открытого грунта «Сибирское яблоко», а для теплиц «Гордость Сибири».

- Я люблю сортовые помидоры больше, чем гибриды, - рассказала «КП» дачница Ирина Павленина. - Сортовые слаще, вкуснее.

- Плюсы гибридов - их высокая урожайность, но при правильном уходе и подкормке рассады можно добиться хорошего урожая и с сортовых томатов, - уверяет дачница. - Мои любимые сорта: «Хохлома», «Чухлома» и, конечно, самый главный – «Кенигсберг». Он бывает красный, золотой и черный. Все эти сорта сливовидной формы. «Кенигсбер» мясистый и крупный - вес 300-500 грамм, очень урожайный. «Хохлома» и «Чухлома» меньше вес (110-150 грамм), очень удобны в засолке.

Пузатые и яркие

- Мне нравится из томатов сорт «Пузата хата», «Орлиный клюв», «Татьяна» - очень хорош для засолки, а среди перцев - «Красный бык» и «Добрыня Никитич»,- рассказывает дачница Марина Смирнова. - И еще я делаю так - выбираю в магазине самый крупный пузатый перец и беру оттуда семена. Вырастают такие же крупные.

Пенсионерка Таисья Шмелева даже составила свой хит-парад перцев. На первом месте у нее - «Калифорнийское чудо», следом идут – «Банановый десерт», «Оранжевый бык», «Воловье ухо», «Паланичкино чудо», «Аристотель».

Хорошими сортами перца для открытого грунта, по мнению опрошенных дачников, считаются «Ласточка», «Калифорнийское чудо», «Апельсин», «Оранжевое чудо», «Сибирский князь».

- Мы в этом году посадили наши любимые перцы «Красный бык» и «Ласточку», помидоры «Кенигсберг», «Золотой Кенигсберг», «Сахарный гигант», «Японский трюфель» и «Золотую рыбку». Перцы уже взошли дружно, - поделилась 74-летняя дачница Вера Смокотина.

- И еще важно рассаду любить и при ней не ссориться в доме, тогда и урожай будет хороший, - добавила пенсионерка Таисья Кузьмовна Шмелева.