Барнаульский диетолог: «Не превращайте Великий пост в тупую вегетарианскую диету»

После разгульной Масленицы и аппетитного 8 марта наступил Великий пост. Аж до 28 апреля постящийся люд отказывается от мясных и молочных продуктов, яиц и прочих животных белков. Рыбой можно будет себя побаловать лишь пару денечков - в Благовещение 7 апреля и в Вербное воскресенье - 28 апреля.

Печальный опыт

- К сожалению, многие новички, ныряющие в пост в надежде похудеть, губят свой желудок, - поделилась с «Комсомолкой» 27-летняя Анна Бордина. - В прошлом году после поста мне пришлось лечиться от гастрита. Желудок к тому же отказывался принимать молочные продукты, появилась такая неприятность, как метеоризм.

- Такие напасти нередки, - комментирует барнаульский гастроэнтеролог, диетолог Денис Фуголь. - Резкая перемена рациона питания - огромный стресс для организма

Энергия падает

- Для человека отказ от мяса, рыбы, молочного - достаточно пагубное состояние. Организм испытывает стресс от дефицита незаменимых аминокислот и полинасыщенных жирных кислот, а также железа, цинка, белка, - говорит Денис Фуголь. – Сразу падает энергия и снижается иммунитет.

Попытка заменить все это растительным белком, по мнению Фуголя, не будет слишком успешной. Слишком мало там, к примеру, цинка, железа и т. д.

Последствия могут аукнуться

Доктор настоятельно не рекомендует соблюдать «аскезу» детям, кормящим и беременным женщинам.

- Вообще женщинам, мечтающим о материнстве нужно быть осторожнее, - предупреждает Денис Сергеевич. - От поста могут быть и долгосрочные печальные последствия, не только кратковременные. Вы даже священников адекватных послушайте, те говорят, что время поста - это прежде всего отказ от соблазнов, молитва, раскаяние. А новомодное соблюдение постов всеми подряд без этого - просто напросто тупая вегетарианская диета.

После разговления - в больничку

- После длительного воздержания многие начинают на Пасху наедаться, словно в последний раз, сразу же пить алкоголь, - усмехается врач. - И нередко потом попадают в больницу. Если уж соблюдаете пост, то помните, что выход из него должен быть постепенным. Съесть яйцо, творожную пасху, потом уже в следующие дни добавить мясо…

Не "ешьте" друг друга

- У нас на кафедре была дама, которая в пост очень злая становилась, буквально кидалась на всех, - вспомнил собеседник. - Крестилась на каждый угол, грызла сухари, пила воду, но при этом была готова порвать всех - ставила двойки, выгоняла с занятий студентов. Разве это нормальное поведение верующего человека? Не зря даже священники говорят, что прежде всего в пост не надо "есть" друг друга.

Кстати

Можно и молоко, если купили в «Марии-Ра» или «Ленте»

Священник Александр Микушин разметил у себя на страницах в соцсетях интересный пост о посте:

- Постимся постом приятным! В пост пища животного происхождения - мясо, яйца и молочные продукты, полностью исключается из рациона. Все остальное смело вкушайте, но в меру. Можно и молоко, если вы купили его в магазине "Мария-Ра", "Лента" и других супермаркетах.

Некоторые, правда, чтобы оправдать свое чревоугодие и нежелание поститься (а может по незнанию) говорят: "Все можно есть, только друг друга не "ешьте". Да, есть такие слова у Святого Иоанна Златоуста. Но слова эти вырваны из контекста. Святой Иоанн Златоуст сказал эти слова как раз в беседе о том, как правильно поститься. С Богом!

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