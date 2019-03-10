2019-03-10T10:55:19+03:00
Общество

Рекорд России: на "Сибирской Масленице 2019" провели самый большой хоровод

В круг встал и алтайский губернатор Виктор Томенко, а позже он сам испек блины [фото, видео]
Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
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ХороводХороводФото: Олег УКЛАДОВ
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Накануне отгремел фестиваль "Сибирская масленица" на "Сибирском подворье" в селе Новотырышкино. В этом году он проводился на Алтае в 12-й раз и отличился рекордным хороводом и блинчиками от самого губернатора.

Хоровод «Круг в круге» стал самым массовым в России - в нем приняли участие 1134 человека! Ранее рекордсменом был Омск - в феврале 2018 года на Масленицу там встали в круг 1082 человека.

Сибирская Масленица 2019.Видео Олега Укладова

К тому же в нашем хороводе принял участие сам глава региона - Виктор Томенко. А позже он встал к плите, надел фартук и испек блины. В качестве добавки к губернаторским блинчикам гостям предлагались алтайские мед, сметана и малиновое варенье.

Виктор Томенко печет блины Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Томенко печет блиныФото: Олег УКЛАДОВ

Гости могли отведать блины и в других павильонах "Сибирского подворья" - приготовленные по разным рецептам и с разными начинками. Большинство же площадок было посвящено народным забавам - масленичный столб, конкурс масленичных чучел и их сожжение, парад необычных саней, конкурс творческих работ "Деревенский половик" и другие. Причем победители могли заработать "масленичные рубли", которые обменивали в "Масленичной лавке" на призы.

Сжигание чучела Фото: Олег УКЛАДОВ

Сжигание чучелаФото: Олег УКЛАДОВ

Традиционной частью праздника стал большой конноспортивный праздник на ипподроме. В борьбу этом году вступили лучшие рысаки Сибири и лошади рабочих пород. На дистанцию выпустили и русских борзых, которые догоняли чучело лисы.

Впервые в этом году на празднике работала «Масленичная почта». Посетители отправляли эксклюзивные открытки «Сибирской Масленицы», помеченные штампом «С праздником!»

Конноспортивный праздник Фото: Олег УКЛАДОВ

Конноспортивный праздникФото: Олег УКЛАДОВ

Хоровод на "Сибирской Масленице 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

Хоровод на "Сибирской Масленице 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор печет блины Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор печет блиныФото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор печет блины Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор печет блиныФото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Сибирская Масленица 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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