Великий пост - 2019 начинается 11 марта

11 марта 2019 года у православных начинается Великий пост. Это самый длинный из всех постов и продлится он до 27 апреля. А 28 апреля наступит праздник праздников – Светлое Христово воскресение или Пасха.

Как правильно провести ближайшие семь недель, что есть, а от чего отказаться, как вести себя с окружающими и нужно ли ходить в храм на исповедь? Об этом рассказали в Барнаульской епархии.

Бог терпел и нам велел

Великий пост по-другому называют Четырехдесятница. Цифра 40 неслучайна – именно столько Иисус Христос находился в пустыне, где ежечасно подвергался различным искушениям и страданиям. В память об этом событии и установлен Великий пост. Плюс дополнительные семь дней, которые посвящены последней неделе земной жизни Сына Божия.

- В итоге Великий пост длится 47 дней, и для верующих это время воздержания, непрестанной молитвы, борьбы со страстями и покаяния. В эти дни важно посещать богослужения в храме, читать Евангелие и постараться держать мысли в чистоте, никого не осуждая и не обижая. Ведь главная задача Великого поста – подготовиться к встрече Пасхи и всем сердцем ощутить полноту радости от события, - поясняют в Барнаульской епархии.

Какие богослужения проходят в храмах во время Великого поста

С первого же дня поста во всех православных храмах начинаются длительные ежедневные богослужения. Духовенство на все дни Великого поста облачается в темные одежды, свет приглушен. Это своеобразное внешнее выражение скорби. Первая и последняя недели – самые сложные. Для христиан важно побывать в храме во время чтения Покаянного канона Андрея Критского, Марииного стояния и в конце Великого поста принять участие в Таинстве соборования.

Если ваш график настолько плотный, что не позволяет в будние дни посещать храм и выстаивать долгие службы, то хотя бы в выходные важно постараться сходить на Божественную литургию, исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин.

Как проходит первая неделя Великого поста

Как правило, первая и последняя недели Великого поста даются сложнее всего. Особенно новоначальным, кто впервые решил попробовать поститься и соблюдать остальные правила. В первую неделю, прежде всего, бывает тяжело после Прощеного воскресенья, когда православный человек попросил прощения за грехи и тем самым признал свою вину перед родными и близкими. А теперь «фиксировать» свои плохие поступки нужно ежедневно.

Во-вторых, трудно бывает от смены рациона. Ведь вплоть до 28 апреля под запретом находятся продукты животного происхождения – мясо, рыба, молоко, сливочное масло, яйца. Перестроиться на новый режим питания – тоже достижение. Но нужно быть готовым к искушениям и помнить, что мысли «съем одну конфетку и все» или «вот только кружку кофе с молоком и ни-ни» - нормальны. Во время поста они посылаются, как искушение и главное их победить.

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- Что касается стремления к очищению духовному, то с первого дня первой недели Великого поста важно начать читать Евангелие. До Светлой Пасхи вы успеете прочитать все четыре – от Луки, от Марка, от Матфея, от Иоанна, даже если читать всего по несколько глав в день, - говорят в епархии.

Если посмотреть на состав продуктов, то в первый день Великого поста нельзя есть ничего вообще, во второй – пить воду и есть только хлеб. Только с пятого дня Великого поста можно есть соленья (если они без масла), каши на воде, овощи с грибами, супы на овощном бульоне.

В то же время, священники каждый раз говорят пастве о том, что нужно брать на себя ответственность по силам, не давать обетов, которые не сможете выполнить и помнить, что строгий церковный Устав в отношении ограничений в пище, прежде всего, касается монахов и духовенства. Мирянам следует ориентироваться на состояние здоровья и степень подготовленности.

- Если вам плохо и начинаете злиться из-за недоедания, то помните: «главное не что в рот, а что изо рта». То есть согрешить словом и обидеть кого-то гораздо хуже, чем ослабить ограничения в пище. Но о послаблениях желательно поговорить со священником, объяснив ему ситуацию. Например, пожилым людям нередко позволяют оставить в рационе молочные и кисломолочные продукты, - рекомендуют в епархии.

Поститься нужно разумно и всегда помнить, что самое важное — вера, добрые намерения и покаяние, а не количество съеденной пищи.