2019-03-20T14:09:48+03:00
Политика

Путин назначил врио главы Республики Алтай

Им стал Олег Хорохордин
Анна СЕМИНА
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Рабочая встреча Владимира Путина и Олега ХорохординаРабочая встреча Владимира Путина и Олега ХорохординаФото: предоставлено пресс-службой
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Президент России Владимир Путин в среду, 20 марта, назначил временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай.

Им стал Олег Хорохордин. Глава Российской Федерации встретился с ним сегодня.

- В ходе рабочей встречи президент информировал о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай, - сообщает официальный сайт Кремля.

Олег Хорохордин до сегодняшнего момента занимал пост председателя некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС». Раннее российские СМИ называли именно его основным кандидатом на кресло главы Республики Алтай в случае отставки Александра Бердникова. Что касается последнего, то 20 марта он сообщил о том, что подал президенту заявление о досрочной отставке. Свое решение Бердников называет добровольным. А подтолкнул его на это долгий срок правления (13 лет) и невозможность решить скопившиеся проблемы.

- Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики, - отметил он в своем обращении к землякам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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