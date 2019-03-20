2019-03-20T12:05:41+03:00
Политика

Биография Александра Бердникова: от станочника до главы Республики Алтай

Заявление о досрочной отставке он подал президенту России 20 марта
Дарья САВЕНКО
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20 марта стало известно, что глава Республики Алтай Александр Бердников покидает свой пост.20 марта стало известно, что глава Республики Алтай Александр Бердников покидает свой пост.Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай
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20 марта 2019 года стало известно, что глава Республики Алтай Александр Бердников покидает свой пост. Как он стал первым лицом региона – в материале «Комсомолки».

Карьера

Родился Александр Бердников 8 апреля 1953 года в Горно-Алтайске. Его отец умер рано, поэтому мальчик с детства привык выполнять сложную работу по дому. После окончания школы был призван в армию, и с 1971 по 1973 года служил на Сахалине в пограничных войсках. Вернувшись, отправился работать станочником на мебельную фабрику, где вскоре был назначен бригадиром комсомольско-молодежной бригады. Это позволило получить направление на учебу в Ленинградскую лесотехническую академию имени Кирова.

В возрасте 20 лет он вступил в коммунистическую партию, а в 1974 году был направлен на службу в милицию. Начинал он свой путь в правоохранительных органах с участкового и дослужился до министра внутренних дел Республики Алтай в 1993 году. В эти годы он получил высшее образование в Алтайском государственном университете.

С 2003 года Бердников стал главным федеральным инспектором в Алтайском крае управления аппарата полпреда президента в Сибирском федеральном округе. В декабре 2005 года президент России Владимир Путин через процедуру утверждения в госсобрании – Эл Курултай Республики Алтай – назначил Александра Бердникова главой региона.

Семья

Бердников женат, имеет сына. Его супруга – Татьяна Васильевна – с 2007 года возглавляет региональный благотворительный фонд «Мама». В 2010 году она стала виновницей ДТП – выезжая с парковки, женщина врезалась в несколько других припаркованных автомобилей, в связи с чем в СМИ возникла шумиха. В 2005 году сын Бердникова Андрей окончил школу, после – отслужил в армии. Женат, воспитывает сына Александра.

Доходы

В 2017 году Александр Бердников заработал 2,6 млн рублей. В его декларации – автомобиль Toyota Land Cruiser 200, два земельных участка, жилой дом на 273,5 кв. м и еще один недостроенный дом.

Его супруга заработала в 2017 году 1,049 млн рублей. У нее в пользовании вместе с мужем квартира площадью 176 кв. м. Ездит она на автомобиле Opel Astra.

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Бердников подал заявление президенту Российской Федерации Владимиру Путину о досрочной отставке с занимаемой им должности. При этом в своем обращении к жителям региона он подчеркнул, что решение добровольное (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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