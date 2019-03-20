2019-03-20T10:31:30+03:00
Политика

Александр Бердников ушел в отставку: почему глава Республики Алтай оставляет свой пост

С чем связана отставка Александра Бердникова
Анна СЕМИНА
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Александр БердниковАлександр БердниковФото: Олег УКЛАДОВ
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Глава Республики Алтай Александр Бердников в среду, 20 марта, подал заявление об отставке.

Александр Бердников подал заявление президенту Российской Федерации Владимиру Путину о досрочной отставке с занимаемой им должности. При этом в своем обращении к жителям региона он подчеркнул, что решение добровольное.

- Прежде всего, я благодарен президенту нашей страны за возможность руководить столь длительный период таким замечательным и красивым регионом с хорошими и прекрасными людьми. Благодарен избирателям за поддержку на выборах в 2014 году. Но всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона – это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил, - говорится в заявлении губернатора.

По мнению Бердникова, за годы его правления, удалось сделать многое, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за это время. Для того чтобы разобраться с ними у него нет сил, и поэтому требуются новые современные подходы и, соответственно, новый руководитель республики.

- Президент страны и вы, уважаемые избиратели, определитесь, кто это будет. Я благодарен членам своей команды за слаженную и в основном эффективную работу. Конечно, были и ошибки, но мы всегда двигались вперед. Желаю процветания Республике Алтай и ее народу, - также отметил Бердников.

Он подчеркнул, что готов и дальше служить своей малой Родине, но уже в другом качестве.

Напомним, Александр Бердников был назначен главой Республики Алтай в декабре 2005 года. В декабре 2009-го бывший тогда президентом Дмитрий Медведев продлил срок его полномочий еще на четыре года.

В 2012 году был принят закон, восстанавливающий прямые выборы глав регионов. Так как срок полномочий Бердникова заканчивался лишь в январе 2014 года, а выборы могли состояться в единый день голосования в сентябре, Владимир Путин назначил его врио главы региона. На выборах 14 сентября он был избран на пять лет главой Республики Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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