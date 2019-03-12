Умершего от менингита школьника могли заразить родственники из Центральной Азии

В Барнауле ученик второго класса умер от менингококковой инфекции, хотя врач поставил мальчику другой диагноз. Сейчас под риском находятся его одноклассники, а следователи тем временем начали проверку.

Неправильный диагноз

Инцидент произошел на прошлой неделе. У девятилетнего мальчика внезапно началась лихорадка. Она сопровождалась повышенной температурой, которую трудно было сбить. Родители вызвали «скорую помощь». Врач поставил мальчику диагноз ОРВИ, так как симптомы с менингитом у нее похожи. Однако на следующий день ребенку стало еще хуже, на коже появилась сыпь. Школьника экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось - менингококковая инфекция развилась так молниеносно, что счет шел буквально на минуты. В семье погибшего мальчика есть еще пятеро детей, но никто из них не заболел.

Заведующая отделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра эпидемиологии Ирина Переладова рассказала, что недавно к семье, в которой случилась трагедия, из Центральной Азии приехали родственники. Они и могли стать переносчиками инфекции.

- Недавно к ним приехали бабушка с дедушкой. В стране, откуда они прибыли, есть заболеваемость менингитом и свои штаммы, - подчеркнула Переладова.

Одноклассники - под риском

Сейчас врачи проводят наблюдение за одноклассниками и педагогами умершего ребенка.

- Детям прописали антибиотики. В зависимости от возраста, веса и препарата школьники следовали трех-, четырех- или пятидневным схемам приема препарата, - сказала Переладова.

Помимо этого в учебном кабинете ежедневно проводится влажная уборка и частое проветривание (это предусмотрено до 16 марта). Учителя особое внимание уделяют самочувствию детей.

Тем временем, следователи СУ СКР по Алтайскому краю выясняют обстоятельства смерти ребенка. Судебно-медицинская экспертиза длится 30 суток, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Справка КП

Менингит – инфекционная болезнь, которая приводит к воспалению оболочек головного и спинного мозга. Передается она воздушно-капельным путем. Поразить менингит может любого вне зависимости от возраста и пола, однако велик риск заражения у детей с ослабленным иммунитетом. Наиболее эффективным способом защиты от бактериального менингита является вакцинация против пневмококка, менингококка и гемофильной палочки. Родителей просят при первых признаках заболевания ОРВИ или ОРЗ у ребенка – обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

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