Редьку и мед прописали пенсионеру с двусторонней пневмонией и гриппом

Уголовное дело возбудили следователи после того, как в одном из алтайских сел умер мужчина. Его супруга трижды обращалась к врачам, однако они не видели причин для паники и советовали лечиться народными способами.

Восемь дней на смерть

Эта история произошла в селе Солоновка Смоленского района в январе. Владимир Копылов – здоровый и крепкий пенсионер – заболел 9 января. Ранним утром у 63-летнего мужчины температура поднялась до 39,7 градусов. Супруга Владимира Нина вызвала «скорую помощь», так как мужчина начал задыхаться. Фельдшер послушала дыхание, после чего сказала, что у него ОРВИ и в госпитализации смысла нет. Поставив два укола, фельдшер уехала.

Состояние мужчины ухудшалось, поэтому на следующий день – 10 января – Нина вызвала участкового терапевта. Он ничего серьезного не обнаружил, и посоветовал принимать редьку с медом, чай с имбирем, молоко с медом, а также несколько противовирусных препаратов. И на следующий день, видя в каких муках находится муж, Нина повторно вызвала участкового терапевта. Женщина пояснила, что очень боится за супруга – у него кроваво-гнойная мокрота, слабость, отсутствие аппетита. В этот раз терапевт выписал антибиотики, но не направил ни на рентген, ни на флюорографию. В это же день терапевту позвонила дочь Николая, которая живет на Севере и работает в больнице психологом. Она попросила направить своего отца на снимки легких, однако терапевт пояснил, что никакой необходимости в этом не видит, якобы мужчина здоров, «как локомотив».

В выходные 12 и 13 января Николай мог только сидеть и задыхаться от кроваво-гнойного кашля. Утром 14 января супруга сама отвезла Николая в Солоновскую амбулаторию, где попросила направление на снимки. Только после этого мужчину положили в инфекционное отделение Смоленской районной больницы. В ночь с 14 на 15 января он потерял сознание и был переведен в реанимацию. На следующий день, 16 января, мужчину должны были забрать в реанимацию в Бийск, но реаниматоры пояснили, что не довезут его. Утром 17 января Николая не стало в результате двусторонней пневмонии.

Кто виноват – разберутся следователи

Следователи назначили доследственную проверку после того, как историю рассказали на местном телевидении. Уголовное дело возбудили 1 марта по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В ведомстве отмечают, что мужчина скончался вследствие острой дыхательной недостаточности, вызванной гриппом A|H1N1 и двухсторонней пневмонии. Сейчас назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

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