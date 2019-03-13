Андрей Малахов разбирался в мистических тайнах алтайской и кемеровской принцесс

Ведущий Андрей Малахов в передаче «Прямой эфир» попытался сравнить истории о находке принцессы Укока в Республике Алтай и Тисульской принцессы из Кемеровской области. Некоторые сходства ему удалось отыскать.

50 лет назад в шахте села Ржавчик Тисульского района Кемеровской области на глубине 70-ти метров был найден саркофаг. Внутри оказалось тело женщины, погруженное в кристально чистую жидкость. Очевидцы рассказывали, что она была необычайно красива: длинные белокурые волосы, голубые глаза…

Как только стало известно о находке, туда прислали вертолет. Правда, в таком виде перевезти саркофаг не смогли. Рабочие попытались слить жидкость, но незнакомка в мгновение почернела.

Вскоре КГБ странную находку засекретил. А через какое-то время стало известно, что тело бесследно исчезло. Почему так произошло, откуда она взялась и самое главное – куда пропала – пытались разузнать участники передачи «Прямой эфир». И нашли немало общего с другой известной мумией – Укокской принцессой из Республики Алтай.

Тисульская принцесса: Под грифом Секретно . Андрей Малахов. Прямой эфир 11.03.19..

А было ли тело?

Мумию на плато Укок обнаружили гораздо позже - в 1993 году. Журналист ВГТРК Антон Лучанский в свое время принимал участие в раскопках. Так что досконально знает детали обследования курганов. Смотря на историю с Тисульской принцессой, он усомнился в достоверности рассказов свидетелей, потому что многое не сходится и информации именно о находке не так много.

Чего не скажешь про алтайскую мумию. Исследования на плато Укок длились более десяти лет. А вот на кургане, где непосредственно нашли пазырыкскую женщину – около трех месяцев. Затем началось активное «путешествие» принцессы по различным научным институтам. И благодаря этому сейчас есть немало данных, начиная от возраста (ей 2500 лет) и заканчивая причиной смерти.

- Говорят, что ученым удалось определить причину смерти Укокской принцессы? - спросил Малахов.

- Да, у нее был рак молочной железы, - подтвердил журналист.

В это же время подтвердить реальность Тисульской принцессы не представляется возможным – тела нет. А было ли он вообще? Старожилы деревни сомневаются, и называют историю вымыслом. Некоторые из приглашенных гостей поддерживают эту версию, а певица Катя Лель вовсе назвала странную девушку инопланетянкой.

Мистическая гибель и природные аномалии

В пользу того, что саркофаг с телом в шахте все же был, говорит тот факт, что также, как и с историей про алтайскую принцессу, начались твориться странные вещи: один за другим стали уходить из жизни все те люди, которые непосредственно контактировали с находкой. Впрочем, представитель алтайского народа Акай Кине находит этому сакральное объяснение: если там действительно был курган и его потревожили, то жди неприятностей.

- Тисульская территория также относится к Большому Алтаю, так что эта история вполне могла быть. И ситуация могла быть. После того, как разобрали курганы, местным жителям стало плохо жить. Бывает, возникают аномалии, много людей погибает. Археологи-то приезжают, раскопали и уехали, а мы-то там остаемся, - говорит он.

По его словам, коренные алтайцы чтят память предков и из-за этого не любят, когда на их территорию приходят чужаки и ворошат курганы. Для них это кощунство, а то, что происходит после – кара. Однако при этом соглашается, что без подобных исследований Россия находится на периферии по изучению собственной истории.

После того, как из земли подняли алтайскую принцессу, ровно через десять лет на Алтае произошло сильное землетрясение, каких ранее не бывало. Село Бельтир было разрушено до основания. Затем пришли наводнения, резко возросло количество самоубийств в регионе и много других несчастий. Шаманы уверены – это из-за того, что мумию увезли с ее исторической родины. Сейчас она вновь на Алтае – в республиканском краеведческом музее.