2019-03-04T08:53:38+03:00
Общество

Паводок-2019: на Алтае семь район находятся в режиме повышенной готовности

Обстановку может осложнить теплая погода - в ближайшие дни температура по югу прогреется до +13 градусов
Дарья САВЕНКО
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Первая волна паводка ожидается в Алтайском крае с 1 по 20 апреля.Первая волна паводка ожидается в Алтайском крае с 1 по 20 апреля.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка ввели в семи районах Алтайского края из-за теплой погоды – по югу прогнозируют +8…+13 градусов и дождь.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, 4 и 5 марта ожидается повышение дневной температуры воздуха до +1…+7 градусов. В предгорьях столбик термометра и вовсе покажет +8…+13 градусов. В отдельных районах будет идти снег, мокрый снег и дождь. Такая погода поспособствует началу снеготаяния и формированию склонового стока в верховьях рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Белая и Алей, поэтому возрастает риск подтопления домов в семи районах:

- Чарышский район;

- Солонешенский район;

- Смоленский район;

- Краснощековский район;

- Третьяковский район;

- Петропавловский район;

- Алтайский район.

В режим повышенной готовности приведены спасатели, полицейские, дорожные и коммунальные службы. В случае подтопления они сразу направятся на место, чтобы разбить ледовый затор, очистить ото льда и снега дороги и помочь людям.

В ведомстве отметили, что первая волна паводка ожидается в Алтайском крае с 1 по 20 апреля. Именно в тот период в степной зоне активно тает снег, в южных районах вскрываются реки, а также начинается весенний ледоход. Вторая волна, по прогнозам специалистов, пройдет с 20 мая по 10 июня. Тогда в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай активно будет таять снег.

Кстати

В 2018 году первая волна паводка была аномальной, так как началась она 25-26 марта. Напомним, погода тогда стояла +17 градусов, шли дожди, в результате реки начали вскрываться очень стремительно и затоплять некоторые районы Алтайского края. Жителей некоторых сел затопило буквально за несколько часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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