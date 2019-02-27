Март в Барнауле начнется с мокрого снега и плюсовой температуры

До календарной весны осталось меньше двух дней, а это значит, что пора доставать из шкафа легкие вещи, тем более, теплая погода этому способствует.

По прогнозам алтайских синоптиков, в последние дни февраля дневная температура в краевой столице будет колебаться от 0 до +2 градусов. В предгорьях Алтайского края столбик термометра и вовсе поднимется до +8 градусов. При этом синоптики обещают снег, мокрый снег, а также ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

В первый день весны воздух в Барнауле прогреется до +4 градусов. Временами снег и мокрый снег, ветер 3-8 метров в секунду. В предгорьях Алтайского края потеплеет до +9 градусов, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

По данным Гидрометиоцентра России, до 5 марта температура воздуха в краевой столице днем будет колебаться от 0 до +4, а ночью от -4 до -10 градусов. Согласно сервису «Яндекс погода», холодов в Алтайском крае до конца марта не предвидится. Ночные температуры будут опускаться до -6 градусов, а днем колебаться от -3 до +3 градусов. В марте прошлого года столбик термометра по ночам еще опускался до -24 градусов, а днем плюсовых температур практически не было. А в конце месяца и вовсе лег снег, который засыпал дороги и скрыл машины. Это осложнило паводковую ситуацию, ведь на тот момент затоплены были сотни домов. Поэтому на погоду надеется нельзя – неизвестно, какие сюрпризы она приготовила нам на весну.

Кстати

Народные приметы

Сухой март — плодородие, дождливый — неурожай.

Частые туманы в марте предвещают дождливое лето.

Справка «КП»

Абсолютный максимум марта, когда температура повысилась до +23, наблюдался в 1944 году в Баюновских Ключах. Абсолютный минимум был в 1945 году в Волчихе: тогда температура опустилась до -41 градуса.