2019-03-11T09:33:36+03:00
Происшествия

Девушка пропала в алтайском лесу: поиски идут вторые сутки

Она вела спасателей по телефону, но сейчас он недоступен
Анна СЕМИНА
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31-летняя Анастасия Метелева из села Аллак Каменского района уже больше суток не выходит на связь. Молодая женщина заблудилась в лесу и до сих пор ее судьба неизвестна.

Ушла и не вернулась

Как сообщают «Каменские известия», Анастасия пропала в ночь с 9 на 10 марта. Близкие говорят, что девушка ушла в неизвестном направлении, а потом позвонила и сказала, что никак не может найти дорогу.

- Она сообщила, что шла в Аллак со станции Плотинной и заблудилась, - рассказал Алексей Суходулов, заместитель начальника МО МВД России «Каменский».

На поиски пропавшей направили людей на снегоходах и внедорожниках. Территорию прочесывают сотрудники полиции, МЧС и добровольцы. Каждый их шаг под контролем единой диспетчерской службы.

Ранее каждые полчаса Анастасия выходила на связь со спасателями. Но звонки прекратились в четыре утра 10 марта. Возможно, сел телефон, а возможно, потерялась сеть. В один из сеансов связи она сообщила, что развела костер. Это должно было облегчить поиски, однако при облете местности квадрокоптером открытого огня замечено не было, хотя видимость была отличная – камера различала даже свет от фонаря и зажигалки.

Поиски не прекращаются

За прошлую ночь спасатели обследовали огромную территорию от станции Плотинная до Мысков. Периодически поисковики включали сирены и проблесковые маячки, фары, но это не дало никаких результатов. Тем не менее, спасательная операция еще не закрыта.

- Практически весь личный состав полиции ведет работу в селах и окрестностях правобережья, - сообщает источник информации.

Известны приметы Анастасии Метелевой:

- рост 165-170 сантиметров, телосложение плотное, волосы темные, длинные, глаза карие.

Если кто-то увидит похожую по описанию девушку, сообщите по телефонам 02 (с мобильного 102) или по телефону поискового отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-5452.

Напомним, в конце февраля в Алтайском крае при похожих обстоятельствах пропал 16-летний парень. Он поехал к троюродному брату на день рождения в село Чернопятово и не вернулся. В последний раз он звонил маме и говорил, что опоздал на автобус из Прутского и идет до села пешком. После этого его телефон был недоступен. Несколько дней женщина думала, что сын благополучно добрался до родственников, но не может отзвониться, потому что нет связи. Однако в оговоренный день подросток домой не вернулся. После этого начались его поиски. К сожалению, они завершились с плохим результатом – полицейские нашли тело парня в лесополосе. Причину его гибели должны установить эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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