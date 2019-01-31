2019-01-31T07:40:22+03:00
Происшествия

Новая волна минирований: В Бийске эвакуируют школу и ЦУМ

Школьников разместили в садике и медколледже [обновляется]
Иван ОЛЕКСЮК
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Эвакуация ЦУМаЭвакуация ЦУМаФото: со страницы vk.com/incident_22
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Очередная волна минирований зарегистрирована в Бийске. В четверг, 31 января, в школу №20 и ЦУМ поступили анонимные сообщения о минировании зданий. Людей экстренно эвакуировали.

- Возле "20-ки" всё оцеплено. Младшие ребятишки очень напуганы, - написала в сообществе "Инцидент Бийск" София Критская. - Племянницу когда забирали, сказали до 18:00 никого близко не подпустят. У всех сумки с ключами, телефонами в школе остались. Детей отдавали только при предъявлении документа.

Школьников разместили в детском садике и медицинском колледже. На место прибыли кинологи и саперы. После проверки здания выяснилось, что сигнал оказался ложным. Сейчас силовики проверяют универмаг.

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28 января Барнаул просто стоял на ушах. С самого утра в школы, торговые центры и даже администрацию города по электронке пришли сообщения о минировании (далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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