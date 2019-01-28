В вашем здании бомба: на Алтае массово эвакуируют школы и торговые центры

Массовые сообщения о минированиях поступили 28 января в школы Барнаула и Новоалтайска, торговые центры и администрацию Барнаула.

В Барнауле поступают сообщения о минировании школ (Инцидент Барнаул)..

В письме, которое, написано с ошибками и было разослано по электронной почте, содержится предупреждение (орфография и пунктуация сохранена):

«С нетерпением хотим сообщить, в вашем здании взрывное устройство.

А также в нескольких других школах по всему городу

Времени мало, по этому советуем поспешить эвакуироваться.

Не совершайте ошибку магнитогорцев, мы ведь их предупреждали

Хорошо подумайте перед тем, как игнорировать письмо, ведь может этим вы сохраните жизни.

Обращение к службам: обыщите все школы. Мы все фиксируем. Потом либо должности полетят, либо население вас загрызет, за игнор».

Такие фото распространяются по Воцапу в родительских чатах

Некоторые родители в чатах предполагают, что это массовые учения по эвакуации. Однако это не так. В пресс-службе ГУ МЧС по региону информацию о поступивших угрозах подтвердили, но точное количество заведений, куда поступили сообщения не уточнили. В пресс-службе ГУ МВД пока отказываются комментировать ситуацию.

В сети в это время появляются видео с шумной эвакуации из школ. Наш фотокорреспондент Олег Укладов в 11.00 стал свидетелем эвакуации народа из торгового центра «Проспект»:

- Прозвучала сирена, народ стал выходить. Рядом полицейская машина, - рассказывает Олег.

Эвакуация в торговом центре.Фото: Олег УКЛАДОВ

Оживленные школьники толпятся на морозе, слышны возгласы: «Капец, минирование».

- У нас пока спокойно, - рассказал «Комсомолке» Сергей Агафонов, учитель ОБЖ из гимназии № 42.- Но пацаны созванивались с друзьями из школы № 110, № 37, там идет эвакуация. Все на взводе.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", сообщение о минировании пришло и в больницы, в частности, в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства (ул. Гущина, 179).

Барнаул стал одним из городов, захваченных веерной рассылкой с угрозами. Волна началась 22 января с Петропавловска-Камчатского, где пугающие сообщения поступили в школы и больницы. 25 января волна докатилась до Якутска, Читы, Улан-Удэ и Иркутска.

Спецслужбы ищут виртуальных террористов, но кто они, пока не ясно.

Комментарий администрации Барнаула

Екатерина Андреева, председатель комитета информационной политики администрации города Барнаула:

- Сообщения о минировании поступили по электронной почте в 24 школы, в 9 из них проведена эвакуация, дети распущены по домам. Сообщения о минировании также поступили в более 10 административных зданий, в том числе администрацию города. Рабочий процесс не прерывался. Проводятся антитеррористические мероприятия, помещения осматриваются на предмет обнаружения посторонних предметов и присутствие посторонних лиц.

В каких школах Барнаула идет эвакуация:

Школа № 10 (ул. Фурманова, 14);

Школа № 31 (ул. Чудненко, 62);

Школа № 37 (ул. Георгия Исакова, 120а);

Школа № 52 (ул. Тимуровская, 33);

Школа № 53 (пр. Космонавтов. 23);

Школа № 63 (пос. Южный, Чайковского, 8);

Школа № 64 (ул. А.Петрова, 112);

Школа № 70 ( ул. Смольная, 46);

Школа № 72 (Научный городок);

Школа № 75 (ул. Г.Исакова, 195);

Школа № 89 (ул. Солнечная Поляна, 11);

Школа № 93 (пос. Лебяжье, уд Школьная, 65);

Школа № 110 (ул. Северо-Западная, 37);

Школа № 113 (ул. Гущина, 158);

Школа № 126

В каких торговых центрах идет эвакуация:

ТЦ Проспект (пр. Ленина, 39);

ТЦ Ледокол (ул. А.Петрова 219а).

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