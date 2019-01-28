В Барнауле проверили 40 «заминированных» зданий: ничего не найдено

28 января Барнаул просто стоял на ушах. С самого утра в школы, торговые центры и даже администрацию города по электронке пришли сообщения о минировании. Всего «под раздачу» попали 40 зданий: из них 29 школ и 11 административных помещений. В 24 школах провели эвакуацию.

- Эвакуацию осложнял мороз, - комментирует Наталья Полосина, председатель комитета по образованию Барнаула, - принимались решения, где будут находиться дети. Младших школьников размещали в детские сады ближайшие, старших школьников в подъезды. Ученики школы № 13, например, были эвакуированы в Покровский собор Барнаула. Батюшка после отметил, что дети вели себя очень прилично, свечки не ломали.

Письмо о минировании пришло и в администрацию Барнаула. После проверки здания кинологами, никаких подозрительных предметов не нашли и чиновники продолжили работу в обычном режиме.

К часу дня 28 января были проверены все 29 школ и 11 административных зданий, в которые пришли письма с предупреждениями. Посторонних лиц и подозрительных предметов не выявлено.

- 28 января все школы будут работать в обычном штатном режиме, - подчеркнули в городском отделе образования.

Барнаул стал одним из городов, захваченных веерной рассылкой с угрозами. Волна началась 22 января с Петропавловска-Камчатского, где пугающие сообщения поступили в школы и больницы. 25 января волна докатилась до Якутска, Читы, Улан-Удэ и Иркутска.

Спецслужбы ищут виртуальных террористов, но кто они, пока не ясно. Некоторые IT-специалисты полагают, что сообщения с предупреждениями могли быть разосланы из-за границы.

Цифры

В проведении антитеррористических мероприятий были задействованы:

6 оперативных групп

11 кинологических служб

80 представителей единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных формирований управления ГОЧС Барнаула, УМВД Барнаула

25 единиц техники.

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Массовые сообщения о минированиях поступили 28 января в школы Барнаула и Новоалтайска, торговые центры и администрацию Барнаула. В письме, которое написано с ошибками и было разослано по электронной почте, содержится предупреждение (орфография и пунктуация сохранена) (подробнее)