Отец – денисовец, мать – неандерталка: Science включил в топ главных открытий 2018 года алтайскую девочку-гибрида

Научный журнал Science включил в топ главных событий 2018 года 13-летнюю девочку-гибрида, фрагмент кости которой обнаружили в Денисовой пещере в Алтайском крае. Девочка жила более 50 тысяч лет назад.

- Этот фрагмент выявил поразительную связь между двумя вымершими группами архаичных людей. Древняя ДНК из кости показала, что ее мать была неандертальцем, а отец денисовцем - таинственной группой древних людей, чьи останки были обнаружены в той же пещере в 2011 году, - пишет издание.

Исследованием ДНК из кости занимались в Институте эволюционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге (Германия). У фрагмента, кстати, есть рабочее название - Denisova-11 (11-я по счету находка человеческой кости в Денисовой пещере). Ученые пришли к выводу, что геном из обломка скелета девочки представляет свидетельства, по крайней мере, двух эпизодов смешивания денисовцев и неандертальцев: один раз между ее родителями, и еще, как минимум, один раз между предками ее отца,

– Мы отметили пять участков длиной примерно миллион пар нуклеотидов в геноме, где обе хромосомы несут неандертальскую наследственность. Это указывает, что отец-денисовец также имел, по меньшей мере, одного предка-неандертальца, - сообщила Вивиан Слон, сотрудник Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге.

Авторы исследовали также степень родства матери-неандерталки с другими «расшифрованными» неандертальцами путем сравнения геномов и обнаружили, что у нее больше общих аллелей с неандертальцами из Европы возраста 70 000 лет и позже, чем с более древними и архаичными алтайскими неандертальцами из Денисовой пещеры. Это может означать, что неандертальцы мигрировали между восточной и западной частями Евразии в более поздний период, чем существовал алтайский неандерталец, отмечают в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

Девочка стала первым найденным человеком, рожденным от неандертальца и денисовца (известно, что позже денисовцы, неандертальцы и современные люди иногда скрещивались в ледниковый период в Европе и Азии). Поэтому научное открытие, по мнению авторитетного журнала Science, и стало одним из самых прорывных в 2018 году.

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