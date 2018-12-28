2018-12-28T04:39:21+03:00
Происшествия

«КамАЗ» и автобус столкнулись на алтайской трассе

По предварительной информации, жертв нет
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы "Инцидент Барнаул"Фото: со страницы "Инцидент Барнаул"Фото: Анна СЕМИНА
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Авария с участием автобуса и «КамаАЗ» произошла в Алтайском крае в пятницу, 28 декабря.

Очевидцы рассказывают, что дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге от Павловска в Рогозиху.

- «КамАЗ» догнал неисправный автобус, который тащили на жёсткой сцепке на трассе Павловск-Рогозиха, - говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент Барнаул».

По данным очевидцев, оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Судя по снимкам с места аварии, у грузовика сильно помята кабина.

А вот информации были ли в автобусе люди и есть ли среди них пострадавшие – нет.

Как ранее рассказывала «Комсомольская правда» - Барнаул», 26 декабря на алтайской трассе заглох автобус с гражданами Монголии. В тот день на улице было -30 градусов. К счастью, гостям края попались неравнодушные люди, которые сообщили куда надо о неприятности. В итоге всех пассажиров, включая детей разместили в гостинице, обогрели и накормили. Никто из них не пострадал. А на следующий день все они отправились в дальнейший путь на отремонтированном автобусе.

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