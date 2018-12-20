Женщину-водителя барнаульского автобуса, врезавшегося в столб, отстранили от работы

После ДТП с автобусом, в котором пострадали 20 человек, барнаульских перевозчиков заставили усилили контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения. А женщину-водителя, которая была за рулем злополучного автобуса, отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По словам очевидцев, сразу после аварии в разговоре с диспетчером она рассказала: "Автобус занесло, я на тормоз, а его в бок потащило и прямо в столб. С народом, полный салон".

В социальных сетях пдонялось бурное обсуждение того, что за рулем в момент ДТП находилась именно женщина. Одни утверждают, что женщинам не место за рулем, тем более общественного транспорта. Другие защищают водителя и предполагают, что она теперь лишится работы.

По данным Минздрава Алтайского края, на данный момент из семи госпитализированных трое выписаны на амбулаторное лечение. Четверо остаются в стационаре. У одного травма легкой степени тяжести, у трех средней степени тяжести. Оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам генерального директор ООО «Евробус-плюс» (именно им принадлежал автобус, попавший в ДТП) Павла Грехова, ответственность предприятия перед пассажирами застрахована, документы для получения пострадавшими страховых выплат будут своевременно подготовлены. Для предотвращения подобных случаев в компании уже начали проводить внеплановые инструктажи с водителями.

Заместитель начальника Южно-Сибирского межрегионального управления автодорожного надзора Станислав Ильин сообщил, что в ближайшие дни в ООО «Евробус плюс» возможно проведение внеплановой проверки.

- Происшествие держит на личном контроле глава города Сергей Дугин. Ему ежечасно докладывают о том, как чувствуют себя пострадавшие, как развивается ситуация, - заявил Анатолий Воронков, первый заместитель главы города по дорожно-благоустроительному комплексу.

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