Онлайн-трансляция: В Барнауле автобус с пассажирами протаранил столб

В Барнауле произошла серьезная авария с участием автобуса маршрута №35. Транспортное средство занесло на скользкой дороге. Во время аварии пострадали 19 пассажиров автобуса, из них двое детей.

17.25 На площади Октября в Барнауле произошло ДТП - автобус № 35 врезался в электроопору.

17.27 Прибыла первая бригада «скорой помощи»

17.30 На место прибыли 4 экипажа ГИБДД

17.35 Прибывают дополнительные машины скорой помощи.

Фото: предоставлено горадминистрацией

17.50 Взрослых пассажиров доставили в краевую больницу № 1 (БСМП). Семь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести, восемь человек в настоящий момент обследуются.

18.30. ГУ МВД Алтайского края: по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

19:46. Очевидец ДТП Юлия Вязмикина сообщила, что едва не столкнулась с этим автобусом:

- Так она летела на мигающий зеленый, боялась опоздать видимо. Я рядом ехала, еле успела затормозить, чтобы в нее не приехать. Ужас просто, трясет. Если ты едешь аккуратно, то не факт, что в тебя не прилетят такие «опоздуны», - написала девушка в социальной сети.

Фото: Юрий Меденцев

20.52 В настоящий момент за медицинской помощью обратились 19 человек, в городскую больницу №1, госпитализировано пять человек, семь из ранее обратившихся ещё осматривают медики.

20.59. Глава города Сергей Дугин поручил создать рабочую группу для анализа инцидента. Первому заместителю главы по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолию Воронкову дано поручение держать на контроле действия перевозчика.

ДТП с автобу.

21.02. Звонок в краевой Следственный комтет. Решения о проведении доследственной проверки пока нет - выясняются обстоятельтва.

21.05. В Ассоциации пассжироперевозок Барнаула сообщили, что 35 маршрут обслуживает компания "Евробус+".

21.10. Корреспондент «КП» сообщает, на остановке «Аптека» на Строителей еще одно ДТП. Столкнулись автобус и легковушка, 40 минут назад! Похоже, в городе большие проблемы с безопасностью на дорогах после снегопада.

21.12. Пострадавший в аварии автобус все еще на месте. Дежурит наряд ДПС

21.13 Водитель попавшего в аварию автобуса - женщина.

21.15 Водитель автобуса сразу после аварии в разговоре с диспетчером: "Автобус занесло, я на тормоз, а его в бок потащило и прямо в столб. С народом, полный салон».

Автобус влетел в столб в Барнауле. 19 пострадавших.Видео: Жанна Измайлова

21.21 По данным МЧС на место ДТП привлечено 37 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек, 3 единицы техники.

21.27 Удалось связаться с очевидцем Жанной Измайловой.

- После ДТП водитель сказала пострадавшим оставаться на местах, однако некоторые ушли с места аварии. За медицинской помощью обратились не все пострадавшие – некоторые пассажиры сами обратятся в больницу, - рассказала девушка.

21.32 В городском ГИБДД сообщили, женщине-водителю 26 лет.

21.37 В социальных сетях идет бурное обсуждение того, что за рулем в момент ДТП находилась женщина. Одни утверждают, что женщинам не место за рулем, особенно если это общественный транспорт. Другие защищают водителя и предполагают, что она теперь лишится работы.

21.41. Прочитано в соцсетях:

- В этом году на дороги – забили. Если и чистят, то для отвода глаз. Про обочины лучше вообще не вспоминать. Видимо люди, от которых это все зависит, в нашем городе не живут, - пишет Оля Груздева.

22.00. Юрист Вадим Никитин прокомментировал КП вопрос выплат компенсации пострадавшим в этом ДТП.

- Пассажиры имеют право на компенсацию. Подавать соответствующие заявления они должны на собственника автобуса, либо арендатора, а лучше всего – на обоих. Внутри автобуса висит табличка, где написано, что например ИП Иванов обслуживает автобус, либо ООО Автобус. Вот на них пассажир может подать в суд на компенсацию, но, скорее всего, это произойти должно после того, как проведут экспертизы по медицинским параметрам, то есть установят, какой вред здоровью был причинен пассажирам. Это должно чуть позже, когда люди вылечатся, - сказал юрист.

22:20. В Минздраве уточнили количество пострадавших. За медицинской помощью обратились 20 человек. Из них «Скорой помощью» доставлено 16 человек (из них два ребенка) и самостоятельно обратились четыре человека. Госпитализировано семь человек. Остальные, в том числе и дети, направлены на амбулаторное лечение. Из госпитализированных у четырех - легкая степень тяжести и у троих - средняя степень тяжести.

20 декбаря

08:55 – Минздрав Алтайского края сообщил новую информацию: из 7 госпитализированных в БСМП 3 выписаны на амбулаторное лечение. 4 остаются в стационаре. У 1 травма легкой степени тяжести, у 3 средней степени тяжести.

09:30 - в администрации Барнаула прошло заседание рабочей группы по анализу ДТП с участием пассажирского автобуса №35. Принято решение провести во всех пассажироперевозящих компаниях дополнительные инструктажи с водителями, усилить контроль за соблюдением ПДД, компании Евробус-плюс проработать все вопросы со страховой компанией, оказать необходимое содействие пострадавшим.