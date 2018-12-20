В Барнауле после ДТП с автобусом проведут дополнительные инструктажи с водителями

СЕГОДНЯ 06:06 2018-12-20T06:09:02+03:00

В ДТП с автобусом пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Фото: Маргарита ПЕРЕГУДОВА

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20 декабря с утра в администрации Барнаула прошло заседание рабочей группы по анализу ДТП с участием пассажирского автобуса №35, произошедшего накануне вечером. Заседание провёл первый заместитель главы города Анатолий Воронков. В составе рабочей группы, созданной по поручению главы города, были руководители пассажироперевозящих компаний, ГИБДД, комитета по транспорту, дорожному хозяйству благоустройству и связи города, южно-сибирского МУГАДН.

- По итогам заседания комиссии было принято решение провести во всех пассажироперевозящих компаниях дополнительные инструктажи с водителями, усилить контроль за соблюдением ПДД, компании Евробус-плюс проработать все вопросы со страховой компанией, оказать необходимое содействие пострадавшим, - сообщили в пресс-службе администрации.