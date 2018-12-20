2018-12-20T05:08:27+03:00
Происшествия

Четыре человека остаются в больнице после ДТП с автобусом в Барнауле

Всего за медицинской помощью обратились 20 человек
Дарья САВЕНКО
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Автор: Юрий МеденцевАвтор: Юрий Меденцев
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Четыре человека остаются в больнице после ДТП с автобусом, которое произошло 19 декабря на площади Октября в Барнауле.

В Министерстве здравоохранения Алтайского края сообщили, что всего за медицинской помощью обратились 20 человек. Из них «Скорой помощью» доставлено 16 человек (из них два ребенка) и самостоятельно обратились четыре человека. Детей после осмотра медиков отпустили домой.

Семь человек госпитализировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Трое из них выписаны на амбулаторное лечение, четверо остаются в стационаре. В ведомстве уточнили, что у одного человека травма легкой степени тяжести, у троих - средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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