Четыре человека остаются в больнице после ДТП с автобусом в Барнауле
Четыре человека остаются в больнице после ДТП с автобусом, которое произошло 19 декабря на площади Октября в Барнауле.
В Министерстве здравоохранения Алтайского края сообщили, что всего за медицинской помощью обратились 20 человек. Из них «Скорой помощью» доставлено 16 человек (из них два ребенка) и самостоятельно обратились четыре человека. Детей после осмотра медиков отпустили домой.
Семь человек госпитализировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Трое из них выписаны на амбулаторное лечение, четверо остаются в стационаре. В ведомстве уточнили, что у одного человека травма легкой степени тяжести, у троих - средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
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