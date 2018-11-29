Вскрытие покажет: откровения патологоанатома

- Думаете, у вас нет опухолей? Даже не надейтесь! Опухоли есть абсолютно у всех. Только у одних они доброкачественные, у других – злокачественные.

С такого «добродушного» приветствия начался мой разговор с патологоанатомами Алтайского краевого онкодиспансера «Надежда». Вопреки всем ожиданиям, продиктованным «имиджем» профессии, они оказались очень позитивными ребятами - верят в загробную жизнь и уверяют, что "все будет хорошо!". Им видней…

Знакомьтесь - заведующий патологоанатомическим отделением Алтайского краевого онкодиспансер «Надежда» Ашот Авдалян. За глаза коллеги называют его Богом патанатомии, в глаза – только по имени-отчеству. Доктор-патологоанатом, заведующий смертью (да пусть он меня простит за столь смелое выражение), дал эксклюзивное интервью «Комсомолке».

- Может ли в морг попасть живой человек?

- Я не могу представить, как такое вообще может произойти. В Барнауле подобных случаев точно не было, по крайней мере, на моей практике. Теоретически можно предположить, что вероятность «живых мертвецов» существует – бывает вид сердечной деятельности, который почти не определяется. Но грамотный врач в любом случае убедится в смерти человека после проведения всех реанимационных действий. Даже если пофантазировать на эту тему – подобное может произойти только при смерти на дому и когда медики не констатировали кончину. Но опять же – это только фантазии. Во всем мире есть несколько общеизвестных описанных случаев на эту тему и более я, как врач, ничего подобного не слышал и не видел.

- Что происходит с телом человека при его смерти в больнице?

- При гибели человека врачи сначала констатируют клиническую (сопровождается реанимационной борьбой за жизнь), а потом биологическую смерть. После этого тело умершего накрывают простыней и на каталке увозят в специальную комнату, где оно находится два часа. Для чего это делают? Точно даже не могу сказать. Чтобы тело остыло и, наверное, чтобы как раз исключить те самые риски, о которых мы говорили выше – «вдруг оживет». Через два часа тело увозят в морг, а на следующий день утром, за исключением воскресенья, происходит вскрытие – определяется патологоанатомическая причина смерти. После тело выдается родственникам.

- Присутствует ли при вскрытии лечащий врач умершего пациента?

- Да, обязательно. Причем, как правило – это инициатива самих врачей. Ведь если в других направлениях медицины картина смерти, как правило, предельно ясна, то в онкологии часто возникают вопросы – лечение проходило успешно и вдруг человек умирает. У нас был случай, когда у 86-летнего мужчины обнаружили рак толстой кишки, через несколько лет - рак предстательной железы, еще через пару лет – рак гортани. После проведенного лечения опухоли заметно уменьшились. Но! В итоге он умирает от цирроза…

- При вскрытии патологоанатомы удаляют внутренние органы?

- Нет. С органов забирается по небольшому кусочку, которые отправляют на исследование для определения причины смерти.

Патологоанатомы - очень позитивные ребятаФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Не боитесь заразиться инфекциями от умерших?

- Такой риск есть всегда. И не только от умерших. В наше отделение отправляют на исследование вырезанные органы, опухоли пациентов. Весь материал поступает с описанием болезни, указанием ВИЧ-статуса, наличием гепатитов и т.д. От этого зависит какое «обмундирование» использовать при проведении исследования – простые или кольчужные перчатки, маски, очки и т.д. А вот с туберкулезом дело обстоит сложнее – его констатируем уже под микроскопом. Поэтому риск заражения есть всегда. Бывали случаи, когда врачи через порезы заражались гепатитами и даже ВИЧ.

- При вскрытии часто обнаруживаются врачебные ошибки?

- Бывает. В отчетных формах есть критерий – расхождение диагнозов клинического и патологоанатомического. Раньше расхождение было в 25% случаев. Сейчас примерно 6% случаев. Но таких моментов, когда диагнозы лечащего врача и патологоанатома были принципиально разные – единицы. На моей памяти – один-два случая.

- Как люди реагируют, когда узнают, что вы – патологоанатом?

- В неискушенном обществе лучше не говорить о своей профессии. Когда спрашивают про работу, я говорю, что мой профиль – диагностика в онкологии.

- Диагностика? Есть стойкое убеждение, что патологоанатомы работают с трупами…

- И с ними тоже. Но основная и самая весомая часть нашей работы – именно диагностика онкобольных. В нашу лабораторию поступают материалы из операционных. Врачи-патологоанатомы составляют молекулярный портрет опухоли и определяют ее вид. В зависимости от этого потом лечащий врач пациента назначает лечение.

- И все же – кто в таком случае важнее: хирург или патологоанатом?

- Нельзя ответить на этот вопрос. Расскажу такую историю: идет операция, врачи удалили пациенту лимфоузел, причем он был весь синий – подозрение на рак. Тут же отправляют материал к нам в лабораторию. И наш специалист, не видя пациента, спрашивает у хирургов – а что за татуировка у больного на правом плече? Оказалось, что синий цвет лимфоузла был обусловлен красящимся пигментом от тату… Во время операции хирурги на этот фактор даже не обратили внимание. После этого случая у нас даже ходила шутка по отделению: «Хирурги в нас уверовали!»

- Есть ли кодекс чести у патологоанатомов?

- Кодекс чести есть у всех. Отношение к умершему - почтительное. Это же тоже человек, только мертвый. Нас в данном случае интересует причина смерти. Больше никаких ощущений.

- Правда, что патологоанатомы кушают в морге?

- Нет. Те, кто так думает, просто пересмотрели фильмов. Ну какой дурак будет обедать в моргонарии и секционном зале? Врач заходит туда в специальной форме, с определенной целью. Может, санитары и забегают с чашкой чая, но не более…

- Как вы лично вы относитесь к смерти? Боитесь?

- Смерть - это неизбежность. Врачи сами по себе циники, мы понимаем, что в итоге результат всегда один будет - чтобы ты не делал, все равно умрешь. Поэтому смысла бояться нет. А вот в загробную жизнь я верю. Вера вообще должна быть всегда, без нее никак.

Научная литератураФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Были ли мистические случат в морге?

- Я тогда учился институте и подрабатывал санитаром в морге. Посреди ночи раздается жуткий скрежет, как будто кто-то пытается выбраться из ячейки. Стало жутко. Взял топор и пошел проверять. Оказалось, что в дверь ломился больной, который сбежал из приемного покоя и бродил ночью по территории больницы. На этом вся мистика морга заканчивается. Поверьте, здесь все очень материально.

- Какие опухоли чаще всего приводят к смерти?

- Это злокачественные опухоли толстой кишки, легких, молочной и предстательной железы. В последнее время увеличивается количество случаев рака кожи (меланом). Опухоли становятся агрессивней.

- Можно ли определить по общему анализу крови онкологию?

- Нет. Вся беда в том, что на 1 и 2 стадии, а порой даже и на финальной, особых изменений в крови не происходит. По общему анализу крови можно наблюдать повышенное СОЭ, но это будет уже в самом конце, когда у человека 3-4 стадия заболевания, и контролировать ситуацию очень сложно.

- Часто ли бывают случаи, когда пациент по всем прогнозам должен был умереть, а он выздоравливает?

- Бывает. И в последнее время все чаще. Во многом это благодаря новым разработкам – таргетной терапии. Она показана тем пациентам, у которых есть та самая молекула, на которую можно активно воздействовать – и тогда, казалось бы, даже безнадежный больной идет на поправку. На памяти такой случай: поступил к нам мужчина – рак предстательной железы, рак легкого с метастазами в мозг. Привезли его на коляске со страшными болями и т.д. И уже после первого курса иммунотерапии он встал на ноги. Метастазы ушли полностью, опухоль в легком стала еле различимой. Он вышел на работу, уже два года стойкой ремиссии.

- Часты ли случаи, когда люди завещают свое тело после смерти науке?

- Нет, я не встречал. А вот обратное явление, когда люди при жизни составляют документ, чтобы их не вскрывали – такое стало появляться. У меня есть знакомый батюшка – он уверен, что, согласно вере, вскрывать тело нельзя, грех большой. Поэтому написал прижизненное волеизъявление, чтобы после смерти его не вскрывали. Но при криминальных смертях тело в любом случае будут анатомировать, даже если было данное завещание.

- Если бы не патологоанатомом, то кем бы стали?

- Был выбор - хотел быть психиатром или патологоанатомом, но терзания были недолгими. А если отвлечься от медицины, то хотел бы стать военным или военным моряком.

- В чем смысл жизни?

- Смысл? Точно не в детях – в них счастье. Смысл жизни в том, что каждый из нас приходит в этот мир со своей миссией. Например, у меня есть коллега, который постоянно спасает людей за пределами больницы – на отдыхе, в транспорте… То и дело оказывается в ситуациях, когда нужно кого-нибудь реанимировать. В таких случаях совершенно отчетливо понимаешь, для какой цели он в этом мире. Мой смысл жизни, наверное, в том, чтобы хорошо делать свою работу.

Кстати

Патологоанатомическое отделение Алтайского онкодиспансера является референсной патоморфологической лабораторией Сибирского федерального округа. Коллеги из сибирских клиник здесь не только получают «второе мнение» по поводу особо сложных и неоднозначных случаев, но и заказывают тесты по блестяще отработанным методологиям диагностики EGFR и ALK мутаций при раке легкого, а также при раке молочной железы.

Поздравляем!

В этом году патологоанатомическое отделение Алтайского онкодиспансера отметило свое 70-летие. Это одно из старейших медицинских подразделений в Алтайском крае. Результаты работы алтайских онкопатологов высоко ценятся российскими коллегами.

- От всей души поздравляю наш дружный коллектив! Я очень горжусь тем, что работаю с людьми, которые профессионально, добросовестно и честно делают свою работу. Дорогие коллеги, здоровья вам, профессионального роста, душевного спокойствия и семейного благополучия.

Ашот Авдалян.