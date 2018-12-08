Туристы застряли в Китае из-за проблемного туроператора
Туроператор «Жемчужная река» (Китай), который заявил об организации прямой полетной программы прямо из столицы края в Санью (остров Хайнань) ошарашил новостью об очередной отмене рейсов.
5 декабря он заявил о приостановке полетной программы от авиакомпании «Алроса» из Барнаула и предложил в качестве альтернативы вылеты из аэропорта Кемерова. Самые шустрые туристы успели перебронироваться, остальные либо аннулировали туры, либо перенесли свой отдых на январь. Однако уже вечером 7 декабря стало известно, что из Кемерова никто наших туристов на Хайнань не отправит. Об этом рассказала корреспонденту «КП» Людмила Иванова, директор барнаульского турагентства «Пятница».
Авиаперевозчик «ИрАэр» разослал по турагентствам письмо, в котором сообщил, что туроператор «Жемчужная река» систематически не оплачивает его услуги, и он отказывается выполнять полетную программу на Хайнань. Предстоящие рейсы из Кемерова «ЖР» тоже не оплатила.
- 7 декабря приостанавливаем программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку туристов «Жемчужной реки» по всем ранее согласованным маршрутам, в том числе Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва до полного погашения задолженности, — говорится сообщении.
В настоящее время на странице в «ВК» «Жемчужная река» 2018 - Пострадавшие туристы» люди пишут о том, что стали заложниками ситуации и не могут вылететь на родину. При этом оператор не дает внятных объяснений, вывезут ли их вообще, когда и какими самолетами. Есть ли среди них жители Барнаула и Алтайского края, на данный момент не известно. Туристы недоумевают, почему китайского туроператора до сих пор не признали мошенником, ведь он уже год срывает отпуска туристам по всей стране.
ХайнаньФото: Анна АДАМАЙТЕС
Напомним, ранее «КП» писала о том, что первые вылеты из Барнаула на Хайнань от «Жемчужной реки» состоялись только в августе 2018 года, хотя заявляли о старте рейсов еще в марте. С тех пор туроператор постоянно переносил полетную программу до конца лета.
После трех месяцев нормальных полетов, когда все немного забыли о прошлых проблемах «ЖР», туристы стали активно покупать недорогие туры от них. Однако проблемы возобновились вновь. В ноябре наших туристов стали завозить в отели уровнем ниже, чем они покупали и даже в строящиеся гостиницы. Известны случаи, когда людей вывозили из отелей на день раньше и заселяли в гостинице при аэропорте, тем самым сокращая им отпуск. А в декабре стало известно, что в 2018 году из Барнаула на Хайнань возить и вовсе не будут. Билеты туристам предложили сдать или перебронировать на другие даты или вылеты из другого города.