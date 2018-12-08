Туристы застряли в Китае из-за проблемного туроператора

Туроператор «Жемчужная река» (Китай), который заявил об организации прямой полетной программы прямо из столицы края в Санью (остров Хайнань) ошарашил новостью об очередной отмене рейсов.

5 декабря он заявил о приостановке полетной программы от авиакомпании «Алроса» из Барнаула и предложил в качестве альтернативы вылеты из аэропорта Кемерова. Самые шустрые туристы успели перебронироваться, остальные либо аннулировали туры, либо перенесли свой отдых на январь. Однако уже вечером 7 декабря стало известно, что из Кемерова никто наших туристов на Хайнань не отправит. Об этом рассказала корреспонденту «КП» Людмила Иванова, директор барнаульского турагентства «Пятница».

Авиаперевозчик «ИрАэр» разослал по турагентствам письмо, в котором сообщил, что туроператор «Жемчужная река» систематически не оплачивает его услуги, и он отказывается выполнять полетную программу на Хайнань. Предстоящие рейсы из Кемерова «ЖР» тоже не оплатила.

- 7 декабря приостанавливаем программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку туристов «Жемчужной реки» по всем ранее согласованным маршрутам, в том числе Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва до полного погашения задолженности, — говорится сообщении.

В настоящее время на странице в «ВК» «Жемчужная река» 2018 - Пострадавшие туристы» люди пишут о том, что стали заложниками ситуации и не могут вылететь на родину. При этом оператор не дает внятных объяснений, вывезут ли их вообще, когда и какими самолетами. Есть ли среди них жители Барнаула и Алтайского края, на данный момент не известно. Туристы недоумевают, почему китайского туроператора до сих пор не признали мошенником, ведь он уже год срывает отпуска туристам по всей стране.

Напомним, ранее «КП» писала о том, что первые вылеты из Барнаула на Хайнань от «Жемчужной реки» состоялись только в августе 2018 года, хотя заявляли о старте рейсов еще в марте. С тех пор туроператор постоянно переносил полетную программу до конца лета.

После трех месяцев нормальных полетов, когда все немного забыли о прошлых проблемах «ЖР», туристы стали активно покупать недорогие туры от них. Однако проблемы возобновились вновь. В ноябре наших туристов стали завозить в отели уровнем ниже, чем они покупали и даже в строящиеся гостиницы. Известны случаи, когда людей вывозили из отелей на день раньше и заселяли в гостинице при аэропорте, тем самым сокращая им отпуск. А в декабре стало известно, что в 2018 году из Барнаула на Хайнань возить и вовсе не будут. Билеты туристам предложили сдать или перебронировать на другие даты или вылеты из другого города.