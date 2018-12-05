Китайский туроператор опять «прокатил» барнаульцев с путевками

Китайский туроператор «Жемчужная река» заявил о приостановке полетной программы Барнаул-Санья до января 2019 года. Всем, кто приобрел путевки, туроператор предложил три варианта: вернуть все деньги, перебронироваться на вылет из Кемерова или Хабаровска, отложить поездку на январь следующего года с сохранением вылета из Барнаула.

Несезонный сезон

Причина, на которую ссылается туроператор, многим показалась неубедительной. Приведем часть письма, которое рассылают агентам:

- В связи с высокой загруженностью аэропорта Санья в период «высокого» сезона авиакомпании «Алроса» не продлили разрешения на выполнение чартерной программы в аэропорт Санья в период с 13 по 31 декабря. В связи с этим, во избежание сбойных ситуаций, туроператор «Жемчужная река» совместно с перевозчиком принял решение приостановить полеты до получения разрешения на регулярные рейсы с января 2019 года.

Почему причина неубедительная? Да потому что декабрь на Хайнане – как раз не сезон, и отели в это время стоят полупустые. Значит, туроператор настоящую проблему замалчивает.

Что делать?

Барнаульские турагенты, которые решились на продажу туров от «Жемчужной реки», в растерянности. Ведь возврата денег многие туристы ждут еще с весны 2018 года, когда туроператор уже начал вести себя странно, постоянно откладывая туры на более поздний срок. Вылет из Хабаровска влетит алтайскому туристу в копеечку и неудобен. Поэтому более-менее оптимальный вариант – это рейс из Кемерова. Однако степень доверия к этой полетной программе тоже равна нулю, поскольку декабрьские рейсы отсюда уже стали переносить. В частности, не состоялся вылет 5 декабря 2018 года, по остальным турам никакой конкретной информации от туроператора нет.

Как пишут турагенты в группе ВК «Жемчужная река» 2018 - Пострадавшие туристы», первые рейсы из Кемерова в декабре предположительно состоятся только 18-го и дальше – по вторникам. Кстати, на один из таких вторничных рейсов предлагают перенос и в «Жемчужной реке». И именно по вторникам вылеты осуществляет другая авиакомпания (не «Алроса») - «ИрАйро».

Есть тут еще одна заковырка – из Барнаула туры стоили на порядок дешевле, чем из Кемерова. Однако перебронирование происходит сейчас для туристов по-разному: кому-то новая бронь ничего не стоит, а кто-то доплачивает. Видимо, здесь все зависит от настойчивости турагента, конкретной информации в рассылке «ЖР» по этому поводу нет.

Информация на вентилятор

4 декабря среди турагентов распространилась и другая любопытная информация от «ЖР»:

- Туроператор «Жемчужная река» и Aviation Service (HK) Limited (Гонконг) объявили о подписании соглашения, в рамках которого гонконгская компания входит в проект «Жемчужная река» на правах инвестора и контролирующего деятельность российского оператора участника. Объем инвестиций составит около 100 млн долларов.

Соглашение было подписано еще 30 ноября. Полученные миллионы направят на «оптимизацию текущей операционной деятельности, а также на дальнейшее развитие популярного направления». В письме подчеркивается, что компания Aviation Service давно работает на рынке (с 2009 года). Основная ее специальность – сезонные перевозки туристов в страны Азии, СНГ и Европы.

Как расценивать эту информацию тоже пока не ясно. С одной стороны, очевидно, что «Жемчужная река» таким образом демонстрирует нам свою экономическую подкрепленность. Но с другой, никаких документальных подтверждений, что это соглашение состоялось на самом деле нет, поскольку информация распространялась обычными сообщениями среди агентов.

Напомним, печальная история с «Жемчужной рекой» для барнаульцев началась в марте, когда они впервые сорвали свои полетные программы и перенесли их на май, потом на июнь, далее – уже на август. В последний день лета вылет все-таки состоялся. Дальше до ноября проблем не было тоже, однако в этот месяц стали появляться новые тревожные звоночки – туристов, прилетевших на Хайнань, иногда расселяли не в те отели. Естественно, уровнем ниже. В чем состоит проблема «Жемчужной реки», до сих пор никто внятно не объясняет. Одни предполагают, что оператор работает по принципу пирамиды, другие, что компания только начинает делать первые шаги на российском рынке и просто пока не умеет вести дела как надо.

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