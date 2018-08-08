Стоит ли лететь на Хайнань из Барнаула

СЕГОДНЯ 12:22 2018-08-08T12:39:20+03:00

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Китайский туроператор «Жемчужная река» вновь объявил о начале полетной программы на китайский остров Хайнань с вылетом из Барнаула. 13 августа в расписании регионального аэропорта уже стоят вылеты в Поднебесную. На этот раз представители туристического бизнеса Алтайского края практически уверены, что первый вылет состоится. Но стоит ли бронировать туры дальше? Вот вопрос.

Лимит доверия исчерпан

Напомним, «Жемчужная река» зашла на алтайский рынок в декабре прошлого года, объявив о полетной программе в Китай с марта 2018 года. С тех пор туристов кормили обещаниями, несколько раз перенося вылеты. Последний раз рейс отменили в июне этого года, после чего даже самые терпеливые агентства развели руками. Часть из них, чтобы не потерять клиентов, были вынуждены компенсировать траты туристов из собственного кармана. Часть – пустились в бесконечные разбирательства с туроператором, пытаясь выколотить деньги туристов. Ситуация неприятная, и мало кто захочет оказаться в ней вновь, поэтому обещание «Жемчужной реки» все-таки вывезти алтайских туристов на Хайнань агенты восприняли, мягко говоря, без энтузиазма.

- У нас была встреча с представителями «Жемчужной реки» и авиакомпании «Алроса» (партнеры китайского туроператора, - прим. автора), - рассказывает Елена Красулина, президент Алтайской региональной ассоциации туризма. – На ней мы задали вопрос, когда они планируют вернуть туристам деньги, ведь это тянется еще с марта. На что нас попросили войти в их положение и поддержать. Но кредит доверия уже исчерпан, связываться с ними больше никто не хочет.

Кроме подмоченной репутации, алтайский турбизнес в принципе смущает полетная программа «Жемчужной реки». Китайцы сделали упор на региональные направления. Сейчас они заявили о вылетах из Барнаула, Томска, Кемерова, позже планируют открыть Новокузнецк, Читу и Благовещенск. По словам Елены Красулиной, в былые годы даже рейсы из Новосибирска не всегда заполнялись, по этой причине в 2000 году были отмены туров. При этом через столицу Сибири в Китай летали сразу несколько городов СФО, включая те же Кемерово, Новокузнецк, Томск и Барнаул. Теперь туроператор надеется отправлять регулярные рейсы из каждого города.

Деньги против разума

Впрочем, сладкие цены, которые сейчас предлагают китайцы, могут сыграть свою роль и люди пойдут на риск. В августе отдохнуть 10 дней на китайском побережье с вылетом из Барнаула можно будет всего за 35 тыс. рублей на двоих! Завтраки включены в стоимость. Как сказал представитель «Алросы», чартерные рейсы им очень хорошо субсидирует китайская сторона. Однако здесь Елена Красулина советует особо не обольщаться.

- Кто-то может подумать, что им предлагают туры за три копейки в разгар сезона. Но это не так. С августа по октябрь на Хайнане сезон тайфунов. В итоге человек может просидеть весь отпуск в отеле и испортить все впечатление о курорте, - сказала она.

В настоящее время опытные туристические фирмы заняли выжидательную позицию - пока не бронировать Хайнань из Барнаула и понаблюдать, как туроператор поведет себя дальше. Первый самолет, вылетающий из Барнаула 13 августа, по словам Елены Красулиной, будет заполнен в основном туристами, чьи рейсы откладывались еще с весны. То есть он не показателен. А вот дальше можно будет делать выводы. И если вторая партия туристов благополучно вернется из Саньи в Барнаул, вполне вероятно, что алтайские агентства все-таки решатся на реализацию китайских туров.

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