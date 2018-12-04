2018-12-04T14:00:51+03:00
Общество

Необычный подарок на Новый год: космическую перчатку купили за 60 тыс. рублей для друга

Хотя барнаулец хотел продать ее за 200 тысяч рублей, чтобы открыть собственное дело
Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
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Космическая перчаткаКосмическая перчаткаФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Продано: космическая перчатка, которую выставил на сайте «Авито» барнаулец Даниил Никитин, ушла за 60 тысяч рублей. Ее купил житель Челябинска в подарок другу на Новый год.

Напомним, редкая вещь досталась Даниилу от отца. А тому, в свою очередь, от самого главнокомандующего ВВС СССР, генерала Петра Дейнекина (ныне покойного). Парень решил – какой смысл в том, что она будет пылиться на шкафу. Пусть лучше принесет пользу. И решил продать ее за 200 тысяч рублей, а на вырученные деньги организовать собственное дело – производство велотрайков для инвалидов.

Но с такой суммой никто не желал расставаться. По словам барнаульца, ему постоянно предлагали снизить ценник, вплоть до пяти тысяч рублей.

- Это уже совсем смешные деньги, - делится Даниил. - А вообще 90 процентов писали просто из любопытства, чтобы узнать, откуда перчатка. Часто были и неприятные, оскорбительные комментарии - мол, это подделка, я обманываю людей и пытаюсь на этом нажиться и тому подобное.

Даниил Никитин и его бывшая перчатка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Даниил Никитин и его бывшая перчаткаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Между тем, подлинность вещи подтвердил эксперт - президент Новосибирского регионального отделения Федерации космонавтики России (а также обладатель подобной перчатки) Александр Тимофеев. Он заверил, что она принадлежит Владимиру Владимировичу Васютину (на изделии указаны инициалы ВВВ). Васютин летал в ней космос в 1985-м на «Союзе Т-14».

В итоге покупатель все же нашелся. Мужчина из Челябинска приобрел ее в качестве необычного презента на Новый год для друга – фаната космонавтики.

- Он рассказал, что в Польше тоже продается перчатка космонавта (правда, не известно, чья именно) за 700 долларов. Плюс доставка со страховкой 50 долларов. Я перевел сумму в рубли, немного увеличил, и мы сторговались на 60 тысячах,- рассказывает Даниил.

Ну, а что касается денег, то парень планирует положить их в банк. А летом попробует организовать бизнес.

- Сейчас я постараюсь сделать первый вариант велотрака, а летом поеду представлять его на фестиваль АТР. Если там заинтересую людей своим проектом, то куплю минимальный объем оборудования: сварочный аппарат, станки, болгарку и так далее. 60 тысяч должно хватить.

Ну, а если бизнес не выгорит, то деньги барнаулец потратит на свадьбу. Создание ячейки общества дело тоже затратное.

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