Раскрыта тайна космической перчатки, которая продается за 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-10T16:03:21+03:00

Эксперт определил, кто и когда в ней работал на борту корабля

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Космическая перчатка, которую продает барнаулец Даниил Никитин за 200 тысяч рублей, - настоящая, и она действительно побывала в космосе! Это подтвердил эксперт – президент Новосибирского регионального отделения Федерации космонавтики России, а также обладатель подобной перчатки Александр Тимофеев. О космосе ему известно все, или почти все. И он знает поименно всех российских космонавтов.

ВВВ и КВВ

Напомним, объявление о продаже необычной вещи появилось на сайте «Авито». Нынешний владелец решил на вырученные деньги организовать доброе дело – своими руками собирать велотрайки для инвалидов. Вот только никаких подтверждений, что это перчатка именно космонавта, не было. Лишь рассказ Даниила о том, что вещь его отцу подарил сам главнокомандующий ВВС СССР, генерал Петр Дейнекин (ныне покойный).

- Сомнений в ее подлинности у меня нет. Перчатки изготавливаются персонально для космонавтов, имеют свой уникальный номер и на них стоят инициалы. Также указывается номер завода-изготовителя - в данном случае завода «Звезда» в подмосковном Томилино. Все это присутствует как на моей левой перчатке, так и на правой перчатке барнаульца, – рассказывает Александр Михайлович.

Перчатка Владимира Васютин, которая продается за 200 тысяч рублейФото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам эксперта, оба изделия - от скафандра «Сокол». И использовались они для динамических операций на орбите – это старт с Земли, спуск на Землю, стыковка на орбите, а также (при необходимости) перелеты вокруг станции. Внутри перчаток - шероховатая ткань, в пальцы вставлена резиновая прокладка, также есть металлическая прокладка, чтобы люк не раздробил кисть.

- Перчатки предназначены исключительно для работ на борту корабля. Для выхода в открытый космос используют другие, - отмечает Александр Тимофеев.

Также он со 100-процентной уверенностью называет имя космонавта, для которого изготовили правую перчатку – Владимир Владимирович Васютин! Как мы поначалу и предполагали, именно его инициалы - ВВВ указаны на изделии. Но смущала несостыковка – ведь главнокомандующий ВВС говорил, что вещь побывала в космосе в 91-м году. А Васютин летал в 85-м на «Союзе Т-14».

- Генерал просто что-то перепутал, - уверен эксперт. - У него в голове было столько информации о космонавтах…

Что касается перчатки Александра Михайловича, то на ней стоят инициалы КВВ - Ковалева Владимира Васильевича. Это подарок Тимофееву от космонавтов, которых он учил выживать в экстремальных условиях.

Перчатка Владимира Ковалева, которая служит наглядным пособием на лекцияхФото: из личного архива героя(ев) публикации

- В прошлом я инструктор отряда по действиям в экстремальных ситуациях. Многих учил выживать: в космосе очень много неожиданностей, с которыми надо справляться в режиме реального времени, и выживет ли хотя бы один член экипажа — это зависит от подготовки ребят, - рассказывает Александр Тимофеев.

Сегодня он как эксперт, президент отделения Федерации космонавтики занимается популяризацией космоса и работает в Новосибирском планетарии. Он часто читает лекции, а подаренную перчатку использует как наглядное пособие.

- Ее примерили и сфотографировали тысячи ребят, поэтому она, в отличие от барнаульской, потрепанная, - поделился эксперт.

Скафандры запросто расходились на сувениры

Александр Михайлович ответил еще на один вопрос – как могло космическое обмундирование оказаться дома у главнокомандующего ВВС. Напомним, по словам Даниила, генерал снял перчатку со скафандра, который стоял у него в комнате.

- В советское время космическая атрибутика повторно не использовалась. Когда космонавт прилетал, с него все снимали, и потом это все куда-то бесследно исчезало. По всей видимости, расходилась на сувениры, в музеи и так далее, - говорит эксперт. – Например, космонавт Александр Баландин рассказывал, что его скафандр и перчатки пропали, пока он летел из Байконура в Звездный городок. А в силу того, что Петр Дейнекин был генералом ВВС, он, конечно присутствовал и на стартах, и на спусках. И ему, очевидно, тоже вручали космические сувениры. Как сейчас все устроено – не знаю, возможно, в Роскосмосе навели порядок. А раньше за этим никто особо не следил и никто не понимал, сколько это стоит.

Да и сейчас стоимость определить трудно. Никто не может сказать, адекватна ли цена в 200 тысяч. Понятно, что перчатка Гагарина стоила бы гораздо дороже. Но на сколько? В интернете можно найти информацию, что, например, скафандр продается за 9 млн долларов. А ранее два летательных аппарата были куплены за 2,5 и 3 млн долларов. Каждый продавец сам определяет цену. А покупателя на перчатку Даниила Никитина, между тем, так и не нашлось.

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Мимо этого объявления на сайте «Авито» не пройдешь – в Барнауле продается перчатка космонавта за 200 тысяч рублей! Нынешний владелец - точно не космонавт, не живут у нас в городе представители этой славной профессии. Откуда необычный экземпляр? (подробнее)