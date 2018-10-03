Барнаулец, переживший три клинические смерти, продает перчатку космонавта

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-03T15:04:01+03:00

«200 тысяч я потрачу на доброе дело, не зря же я вернулся с того света» - говорит Даниил Никитин

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Мимо этого объявления на сайте «Авито» не пройдешь – в Барнауле продается перчатка космонавта за 200 тысяч рублей! Нынешний владелец - точно не космонавт, не живут у нас в городе представители этой славной профессии. Откуда необычный экземпляр?

- А музей Германа Титова в Косихе в последнее время никто не обворовывал? - пронеслась в голове шутливая мысль.

Но, как выяснилось, за этим экспонатом стоит куда более интересная жизненная история.

Подарил сам глава ВВС!

Обладателем перчатки оказался молодой человек Даниил Никитин.

- В 2011 году моему отцу подарил ее сам главнокомандующий ВВС СССР Петр Дейнекин! – не без гордости рассказывает Даниил. – Папа – строитель. И в тот год он строил на даче Петра Степановича беседку. Когда работа была закончена, папа попросил на память какой-нибудь подарок для меня.

Глава ВВС, не раздумывая, оторвал позолоченный погон и принес настоящую шашку. А потом задал странный вопрос: сын левша или правша и какого он года рождения?

- Отец ответил – правша, родился в 91-м. И тут Петр Степанович преподносит ему правую перчатку космонавта! Он открутил ее от скафандра, который стоял у него дома, - рассказывает Даниил.

Как объяснил глава ВВС, эта перчатка побывала в космосе в 1991 году (как раз в год рождения Даниила!) Но кто именно в ней работал, не сказал. Так до сих пор это и осталось тайной.

- На ней три буквы ВВВ – может, это инициалы, может, они что-то другое означают. Не понятно. И поиски в интернете мне ничего не дали, - делится Даниил.

Мы тоже поискали в интернете. И увидели, что на перчатках действительно ставят инициалы. Но в данном случае получается путаница. В тот год в космос летали четверо (это были две долговременные экспедиции на станцию «Мир») - Анатолий Арцебарский и Константинович Крикалёв (в мае), Александр Волков и Тохтар Аубакиров (октябрь). И среди них нет обладателей трех В. Но есть космонавт Владимир Владимрович Васютин, только вот он в 91-м не летал.

- Перчатка увесистая, примерно полкило, внутри резиновая, сверху тканевая. Также внутри металлический каркас. Есть фиксатор, который крепит ее к скафандру. В эту перчатку накачивается давление, а сверху уже надевается рабочая крага. Видно, что сделана она настолько добротно, настолько скрупулезно, что придраться не к чему, - рассказывает барнаулец.

Клиническая смерть – это как космос

- Не жалко с такой вещью расставаться? – спросили мы.

- Да, обладать такой вещью – круто. Но для меня сейчас гораздо важнее реализовать мой проект для инвалидов, на который очень нужны деньги. Он будет более полезен, чем перчатка в шкафу, - ответил молодой человек.

Дело в том, что Даниил сам побывал «в шкуре» инвалида и прекрасно понимает – каково это. В августе 16-го года (в то время он жил в Челябинске) вместе с женой ехал на байке и угодил в жуткое ДТП:

- Я вез жену на работу и врезался в ЗИЛ. У меня было 26 дней комы, три (!) клинические смерти. Прогнозов, что выживу, врачи не давали. Был сильно поврежден головной мозг, лицо, переломана рука, отказали ноги. После того, как более-менее пришел в себя, две недели провел в инвалидной коляске, - рассказывает бывший байкер.

Он до сих пор помнит ощущения во время клинической смерти и сравнивает ее с космосом:

- Там темнота. Там нет ни звука, ни света, ни холода, ни жара. Это как в космосе. Просто бесконечная тишина. Хотя, возможно, это моё воображение - ведь у меня были серьезные травмы мозга. А возвращение в наш мир - вообще что-то невообразимое. Первая мысль - это то, что я оказался на другой планете и что меня похитили инопланетяне – к телу подцеплено множество трубок, начинается паника и страх, но боли нет.

То, что он выкарабкался – чудо. Врачи отметили у парня удивительную способность к быстрой регенерации

- Как у Россомахи в «Людях Х», - смеется он.

Позже у Даниила был развод, и залечивать уже травмы душевные он вернулся в Барнаул, на родину. Парень уверен – он не зря остался в этом мире. И теперь его цель – облегчить жизнь тем, кто постоянно находится в инвалидном кресле.

200 тысяч на проект

Первый экземпляр ДанилаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Даниил планирует своими руками создавать транспортные средства для людей с ограничениями – велотрайки. Это такие специальные трехколесные велосипеды.

- Иностранные аналоги стоят 1600 евро. Я буду их продавать или сдавать в аренду по цене значительно ниже. Для старта проекта мне необходимо закупить запчасти, сварочный аппарат. Один пробный велотрайк я уже сделал, но обычный, для здоровых людей, - рассказывает он.

Даниил уверен – у него все получится. Ведь есть желание, мозги и умение (говорит, мол, на все руки мастер - и сварщик, и электрик, и фрезеровщик).

- И даже уколы умею ставить и готовлю неплохо, - смеется парень.

Сначала он выставил перчатку за 90 тысяч, но потом, проконсультировавшись, поднял до 200 тысяч. Он уверяет: цена адекватная. И для старта нового дела денег будет достаточно.

Верить или не верить?

А это дело каждого. Документов ведь у перчатки нет. И экспертизу она не проходила. Любой покупатель может засомневаться в ее подлинности. Мы подумали, что в алтайском мемориальном музее космонавта Германа Титова смогут по фото развеять сомнения. Но, увы.

- Мы не можем выступать в данном случае экспертами. У нас в музее нет настоящих перчаток космонавтов и сравнить не с чем. Есть скафандр, но это инсталляция. Вообще перчаток у космонавтов множество – и для выхода в космос, и для других целей. Поэтому нам трудно сориентироваться, - сказали в музее.

Сам Даниил Никитин в подарке не сомневается, и если понадобится, готов для покупателя провести экспертизу.

- Зачем бы глава ВВС обманывал моего отца? Нет, это был порядочный человек. Подарок сделал от чистого сердца. С благодарностью за проделанную работу. Да если покупатель возьмет ее в руки, осмотрит, он сразу поймет, что это перчатка космонавта – самая что ни на есть настоящая!