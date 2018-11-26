Снежного барса и двух его котят засняли на Алтае

Старого самца по кличке Крюк вместе с двумя котятами заметили в Сайлюгемском национальном парке в долине реки Аргут. Барсы попали в объектив еще в октябре, но ученые только сейчас рассказали об этих снимках. Как рассказали сотрудники нацпарка, краснокнижные ирбисы оставляли метки у поваленного дерева.

«Доска объявлений»

- Это бревно для барсов, как доска объявлений, где они оставляют послания друг другу – запахом и задирами когтей. Мы обнаружили это маркировочное место и установили фотоловушку, которая срабатывает при движении животных, - рассказал заместитель директора нацпарка по науке Денис Маликов.

Самец по кличке КрюкФото: Национальный парк «Сайлюгемский»

Кстати, Крюк – это доминантный самец, за которым ученые наблюдают с 2014 года. Свое прозвище он получил по характерному пятну на хвосте. Что касается котят, судя по их размеру, им не больше полугода, скорее всего они родились этой весной. В этом возрасте они везде сопровождают мать, учатся охотиться, правда, пока в загоне добычи не участвуют. Кстати, самка в кадр не попала, но она точно была в том месте. Ученые нашли ее следы, когда забирали карту памяти с фотоловушки.

Барсы начали осваивать новые места

Сейчас на Алтае официально подтверждена численность 61 барса. Из-за браконьерства, деятельности человека и изменения климата они могут вовсе исчезнуть из дикой природы. Охраной этих удивительных животных занимаются национальный парк «Сайлюгемский» и Всемирный фонд дикой природы (WWF). В последние годы численность барсов перестала сокращаться, более того, их даже начали замечать в тех местах, откуда они, казалось бы, давно ушли.

Эти котятам всего около полугода.Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

- Мы заметили самку с тремя котятами у сайлюгемского хребта. Это хороший знак, который говорит о том, что барсы начали заселять эти места, - говорит Денис Маликов.

Кстати, в последнее время становится известно все больше случаев встречи снежного барса и человека. В ноябре на Алтай приезжала делегация из Монголии. Они увидели ирбиса во время обычной экскурсии. А весной «КП» писала о случае, когда сотрудник нацпарка во время экскурсии со школьниками смог сделать уникальный кадр – сфотографировал ирбиса с расстояния 50 метров. Зверь поедал горного барана архара и не обращал на людей внимания.

- Мы сначала заметили барса издалека в урочище Баян-Чаган, он не обращал на нас никакого внимания. Мы думали, он давно ушел, пошли на то место, чтобы установить фотоловушку и отследить перемещения. Но зверь никуда не уходил - просто лежал сытый и довольный, грелся на солнышке. Эмоции переполняли, словно выиграл миллион в лотерее, - рассказывал тогда госинспектор нацпарка "Сайлюгемский" Урмат Белениров.

Справка КП

По последним данным, в России обитает около 100 барсов. Это всего около двух процентов от мировой популяции. Исчезающие хищники живут в горах Алтая, Тыве и Бурятии. Всего в мире насчитывают около 4-7 тыс. снежных барсов. Они обитают в высокогорье таких стран, как Афганистан, Мьянма, Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Непал, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан.

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