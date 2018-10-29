Барнаульский священник о Хэллоуине: «Не играйте с нечистью, это опасно»

29 Окт. 11:10 2018-10-29T11:14:25+03:00

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31 октября отмечается Хэллоуин. Для россиян этот праздник относительно новый, как и день Валентина. Для многих он ассоциируется с фонариками из тыквы и веселым разгулом разной нечисти. Особенно популярны сегодня хэллоуиновые вечеринки среди молодежи.

Между тем, православные батюшки считают этот праздник коварным.

- Вначале тыква была вполне мирной. В ней не было ничего страшного,- рассказывает священник Александр Микушин.- Это у древних кельтов был праздник осени, завершения сбора урожая и начала нового года. Кельты выставляли возле дома репу, которая должна была отгонять злых духов . Потом ее заменили на тыкву, внутри которой ставили светильник.

По мнению Микушина, дьявольским праздник стал в двадцатом веке, с приходом кинематографа, коммерциализации.

- Появились атрибуты Хэллоуина - костюмы ведьм, вампиров, другой нечисти. При этом многие перекочевали с экрана из популярных фильмов ужасов. И сатанисты возрадовались – это же торжество дьявола, бал сатаны,- говорит батюшка. -Слышал мнение, что мол, ничего страшного же нет , мы просто поиграли. Но люди и не догадываются как нечисть, собранная в таком объеме, может проявить себя. Бывали случаи ( родители рассказывали), когда их мирный ребенок, придя с вечеринки, посвященной празднику « Хэллоуина», начинал вести себя как психопат, кидаться даже на младших братьев.

-Если не боитесь рисковать психикой и если вы не крещенные - ваше дело, окунаться в это празднество или нет. Но православным ребятам я бы посоветовал отказаться от подобного рода забав. Даже если на вас будут смотреть как на белых ворон, иногда в жизни очень важно уметь идти против течения, - подытожил Александр Микушин.

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