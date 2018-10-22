Хэллоуин-2018: вы окажетесь в окружении ведьм, демонов, орков и упырей

22 Окт. 10:25 2018-10-22T10:34:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Хэллоуин ежегодно отмечается в ночь с 31-го октября на 1-ое ноября. В Барнауле мероприятия начнутся с 27 числа.

«Хэллоуин на платформе 9¾ »

Музей «Мир камня» приглашает детей и взрослых почувствовать себя настоящим волшебником и принять участие в костюмированном мероприятии под названием «Хэллоуин на платформе 9¾ ». В программе: познавательный квест по музею, изготовление сувенира под названием «Ну очень доброе приведение», а также интерактивная программа «В поисках философского камня». В конце мероприятия каждый участник получит памятный приз.

Также в этот день в музее будут работать фотозона, пройдет чаепитие с необычными угощениями, игра «Знание = камень», в которой можно показать свои знания и выиграть алтайские минералы.

31 октября в 16.30

Музей «Мир камня»

Барнаул, ул. Ползунова, 39, тел. (3852) 69-14-70, 69-14-80

Цена билета: 250 рублей

Шоу Графини Тьмы и Графа Дракулы

ТРЦ «Галактика» проводит конкурс на самый лучший костюм.

- Но даже если вы не успеваете его подготовить, не расстраивайтесь, мы с удовольствием во время мероприятия сделаем вам совершенно бесплатно грим! – обещают организаторы.

17 октября в ТРЦ в центральном атриуме с 17 часов начнется театрализованное представление от Текила и жутко-веселые игры от Графини Тьмы и Графа Дракулы.

Там же будет размещена устрашающая фотозона, где вы сможете сфотографироваться и затем поучаствовать в фотоконкурсе от кинотеатра « Галактика». В это же время на 2-м и 3-м этажах ТЦ будут работать игровые локации «Шалости или радости». Приходите, будет жутко интересно!

27 октября в 17.00

ТРЦ Galaxy

Барнаул, пр. Строителей, 117

Вход свободный

Игра-квест «Спиритический сеанс»

Это игра по тематике Хэллоуина, которую проводит компания «Квестория» в кафе «Подсолнух». Проходит игра за столом. По правилам, участники превращаются в родственников убитого лорда Корнуэлла и собираются вместе, чтобы вызвать его дух и узнать реальные обстоятельства смерти. Медиум месье Пуатье уже готов войти в транс... Что же расскажет бесплотная тень? Какие откроет тайны? Кто из присутствующих в комнате причастен к трагедии? Все это вам предстоит узнать на мистическом квесте…

В игре могут принять участие до 10 человек. Кстати, этот квест можно заказать в офис, кафе, где вы собираетесь отмечать праздник и т.д. Стоимость игры в таком случае составит 5,5 тысяч рублей.

30 октября в 19.00

Кафе «Подсолнух»

Барнаул, ул. Молодежная, 53, запись по тел. (3852) 73-04-61

Цена билета: 400 рублей

Хэллоуин для детей: «Зомби пати»

Семейное кафе «Забава» приглашает детей и их родителей на «Зомби пати». Вас ждёт: интерактивная программа, зажигательная дискотека в лучах светомузыки, конкурс на лучшие костюмы, хэллоуин-сладости. Необходимо бронирование столов.

31октября в 18.00

Семейное кафе «Забава»

Барнаул, ул. Балтийская,13, тел. (3852) 69-69-22

Вход: при бронировании места предоплата 1000 рублей, на которую потом вы можете сделать заказ.

Фильм «Хэллоуин»

Производство: США

Продолжительность: 106 мин.

Жанр: Ужасы

Режиссер: Дэвид Гордон Грин

Сюжет: Действие фильма происходит на Хэллоуин 2018 года - спустя ровно 40 лет после событий первой части. Главный герой Майкл Майерс заключен в психиатрической клинике для преступников строго режима. Несмотря на то, что кровожадный убийца находится под стражей, Лори Строуд боится, что Майерс выйдет на свободу и снова начнет убивать. Именно это и произошло накануне Хэллоуина 2018. Однако Лори тщательно подготовилась к тому, чтобы ему отомстить…

В прокате до 7 ноября

Фильм проходит во всех кинотеатрах города

Стоимость билетов: 150-250 рублей

Halloween Fest

На рок-концерте, посвященном Хэллоуину, выступят группы Gang Band, «ТАРО», Prime Time, «Тётя Соня BAND», «Два в одном», «Не для всех». В этот вечер вы услышите песни таких исполнителей и групп, как «Мумий Тролль», Maroon 5, «Тони Раут», Oxxxymiron, Mick Jagger, Coldplay, Rihanna, BMTH, «Сатана Печет Блины», «Ночные снайперы, Metallica, White snake, «Ляпис Трубецкой» и многих других!

28 октября в 19.00

Hairy Lemon Pub

ул. Лазурная, 13, тел. (3852) 58-44-99

Цена билета: 100 - 200 рублей

Halloween по-ирландски

Ежегодный бал разгула нечести пройдет в клубе HAIRY LEMON PUB. Организаторы обещают настоящую адскую вечеринку:

- Вы окажетесь в окружении ведьм, демонов, орков, упырей и прочей нежити! – говорят организаторы.

Сумасшедший антураж и декорации создадут настоящую демоническую атмосферу этой ночи. На сцене выступит «Sкайф» – трибьют группы «Ленинград». Атмосфера нереального и бешеного отрыва в лучших традициях «Ленинграда » гарантирована! Осторожно, ненормативная лексика, только 18+.

29 октября в 17.00

Hairy Lemon Pub

г. Барнаул, ул. Лазурная, 13, тел.(3852) 58-44-99

Цена билета: 200-300 рублей.

"Проклятие монахини"

Ужасающее супершоу "Проклятие монахини" ждет на Хэллоуин посетителей клуб «Фараон». Организаторы обещают, что это будет самая страшная ночь в вашей жизни! Гостей ждет пугающая анимация и жуткие сюрпризы! Вход в тематических костюмах – свободный.

27 октября в 20.00

Клуб «Фараон»

Барнаул, пр. Ленина, 154а к7, 1 этаж, тел.(3852)50-00-12

Цена билета: 150-300 рублей

Halloweenfest

На вечеринке в честь Хэллоуин в клубе HARAT'SPUB выступят группы «Горизонталь», «РЭТОР» и др. «РЭТОР» - группа, играющая синтез лучших традиций «хэви» и современных веяний метала. А творчество группы «Горизонталь» основано на духовном общении единомышленников, увлекающихся художественной литературой.

28 октября в 19.00

HARAT'SPUB

Пр. Красноапрмейский 73,а,тел.(3852) 35-95-55

Цена билета: 200 рублей