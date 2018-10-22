Хэллоуин-2018: вы окажетесь в окружении ведьм, демонов, орков и упырей
Хэллоуин ежегодно отмечается в ночь с 31-го октября на 1-ое ноября. В Барнауле мероприятия начнутся с 27 числа.
«Хэллоуин на платформе 9¾ »
Музей «Мир камня» приглашает детей и взрослых почувствовать себя настоящим волшебником и принять участие в костюмированном мероприятии под названием «Хэллоуин на платформе 9¾ ». В программе: познавательный квест по музею, изготовление сувенира под названием «Ну очень доброе приведение», а также интерактивная программа «В поисках философского камня». В конце мероприятия каждый участник получит памятный приз.
Также в этот день в музее будут работать фотозона, пройдет чаепитие с необычными угощениями, игра «Знание = камень», в которой можно показать свои знания и выиграть алтайские минералы.
31 октября в 16.30
Музей «Мир камня»
Барнаул, ул. Ползунова, 39, тел. (3852) 69-14-70, 69-14-80
Цена билета: 250 рублей
Шоу Графини Тьмы и Графа Дракулы
ТРЦ «Галактика» проводит конкурс на самый лучший костюм.
- Но даже если вы не успеваете его подготовить, не расстраивайтесь, мы с удовольствием во время мероприятия сделаем вам совершенно бесплатно грим! – обещают организаторы.
17 октября в ТРЦ в центральном атриуме с 17 часов начнется театрализованное представление от Текила и жутко-веселые игры от Графини Тьмы и Графа Дракулы.
Там же будет размещена устрашающая фотозона, где вы сможете сфотографироваться и затем поучаствовать в фотоконкурсе от кинотеатра « Галактика». В это же время на 2-м и 3-м этажах ТЦ будут работать игровые локации «Шалости или радости». Приходите, будет жутко интересно!
27 октября в 17.00
ТРЦ Galaxy
Барнаул, пр. Строителей, 117
Вход свободный
Игра-квест «Спиритический сеанс»
Это игра по тематике Хэллоуина, которую проводит компания «Квестория» в кафе «Подсолнух». Проходит игра за столом. По правилам, участники превращаются в родственников убитого лорда Корнуэлла и собираются вместе, чтобы вызвать его дух и узнать реальные обстоятельства смерти. Медиум месье Пуатье уже готов войти в транс... Что же расскажет бесплотная тень? Какие откроет тайны? Кто из присутствующих в комнате причастен к трагедии? Все это вам предстоит узнать на мистическом квесте…
В игре могут принять участие до 10 человек. Кстати, этот квест можно заказать в офис, кафе, где вы собираетесь отмечать праздник и т.д. Стоимость игры в таком случае составит 5,5 тысяч рублей.
30 октября в 19.00
Кафе «Подсолнух»
Барнаул, ул. Молодежная, 53, запись по тел. (3852) 73-04-61
Цена билета: 400 рублей
Хэллоуин для детей: «Зомби пати»
Семейное кафе «Забава» приглашает детей и их родителей на «Зомби пати». Вас ждёт: интерактивная программа, зажигательная дискотека в лучах светомузыки, конкурс на лучшие костюмы, хэллоуин-сладости. Необходимо бронирование столов.
31октября в 18.00
Семейное кафе «Забава»
Барнаул, ул. Балтийская,13, тел. (3852) 69-69-22
Вход: при бронировании места предоплата 1000 рублей, на которую потом вы можете сделать заказ.
Фильм «Хэллоуин»
Производство: США
Продолжительность: 106 мин.
Жанр: Ужасы
Режиссер: Дэвид Гордон Грин
Сюжет: Действие фильма происходит на Хэллоуин 2018 года - спустя ровно 40 лет после событий первой части. Главный герой Майкл Майерс заключен в психиатрической клинике для преступников строго режима. Несмотря на то, что кровожадный убийца находится под стражей, Лори Строуд боится, что Майерс выйдет на свободу и снова начнет убивать. Именно это и произошло накануне Хэллоуина 2018. Однако Лори тщательно подготовилась к тому, чтобы ему отомстить…
В прокате до 7 ноября
Фильм проходит во всех кинотеатрах города
Стоимость билетов: 150-250 рублей
Halloween Fest
На рок-концерте, посвященном Хэллоуину, выступят группы Gang Band, «ТАРО», Prime Time, «Тётя Соня BAND», «Два в одном», «Не для всех». В этот вечер вы услышите песни таких исполнителей и групп, как «Мумий Тролль», Maroon 5, «Тони Раут», Oxxxymiron, Mick Jagger, Coldplay, Rihanna, BMTH, «Сатана Печет Блины», «Ночные снайперы, Metallica, White snake, «Ляпис Трубецкой» и многих других!
28 октября в 19.00
Hairy Lemon Pub
ул. Лазурная, 13, тел. (3852) 58-44-99
Цена билета: 100 - 200 рублей
Halloween по-ирландски
Ежегодный бал разгула нечести пройдет в клубе HAIRY LEMON PUB. Организаторы обещают настоящую адскую вечеринку:
- Вы окажетесь в окружении ведьм, демонов, орков, упырей и прочей нежити! – говорят организаторы.
Сумасшедший антураж и декорации создадут настоящую демоническую атмосферу этой ночи. На сцене выступит «Sкайф» – трибьют группы «Ленинград». Атмосфера нереального и бешеного отрыва в лучших традициях «Ленинграда » гарантирована! Осторожно, ненормативная лексика, только 18+.
29 октября в 17.00
Hairy Lemon Pub
г. Барнаул, ул. Лазурная, 13, тел.(3852) 58-44-99
Цена билета: 200-300 рублей.
"Проклятие монахини"
Ужасающее супершоу "Проклятие монахини" ждет на Хэллоуин посетителей клуб «Фараон». Организаторы обещают, что это будет самая страшная ночь в вашей жизни! Гостей ждет пугающая анимация и жуткие сюрпризы! Вход в тематических костюмах – свободный.
27 октября в 20.00
Клуб «Фараон»
Барнаул, пр. Ленина, 154а к7, 1 этаж, тел.(3852)50-00-12
Цена билета: 150-300 рублей
Halloweenfest
На вечеринке в честь Хэллоуин в клубе HARAT'SPUB выступят группы «Горизонталь», «РЭТОР» и др. «РЭТОР» - группа, играющая синтез лучших традиций «хэви» и современных веяний метала. А творчество группы «Горизонталь» основано на духовном общении единомышленников, увлекающихся художественной литературой.
28 октября в 19.00
HARAT'SPUB
Пр. Красноапрмейский 73,а,тел.(3852) 35-95-55
Цена билета: 200 рублей